Pomeriggio 5: bene la parte dedicata alla cronaca, ma manca la parte leggera | Le pillole de La Velenosa

Oggi, 4 settembre, è iniziato il nuovo Pomeriggio 5 con al timone Myrta Merlino. La conduttrice ha iniziato visibilmente emozionata e nel suo discorso iniziale ha salutato e ringraziato anche Barbara D’Urso:

“Che emozione! Devo dire che le prime sono sempre una grande emozione. Questa è una prima molto speciale per me, è una prima volta che non dimenticherò mai perché è tutto nuovo, cioè la prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta che comincio alle 16.55, un programma che tutti i giorni vi terrà compagnia, a quest’ora, per quasi due ore. E’ la prima volta in una nuova casa, Canale 5. Ed è tutto nuovo, perché è nuovo questo studio meraviglioso, quanto bello è? Dite la verità! Questo pubblico caldo che mi riempie perchè da quando c’è stato il Covid non ho più avuto il pubblico, invece io ho tanto bisogno del contatto umano, tutte facce amiche. Ci sono anche le mie amiche nel pubblico, per farmi forza. E poi voi a casa, un nuovo pubblico, diventerete casa mia e spero che questa diventerà casa vostra.

Noi abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia, di raccontarvi il Paese nella sua pancia, nella sua testa. Io vi faccio una promessa: della mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione. E soprattutto vi racconterò la realtà con onestà, con rigore e con rispetto. E soprattutto, promessa che vi faccio, è che sarò sempre dalla vostra parte.

E allora, prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. E quindi, ciao Barbara, grazie”.

Io dal canto mio posso dire che trovo la Merlino perfetta per la parte dedicata alla cronaca. Seria e professionale, a me è piaciuta molto. Ovvio che se si partiva aspettandosi uno stile D’Urso si è rimasti delusi. Di Barbara sono rimaste solo le luci. È stata scelta la Merlino proprio perché ci si voleva distaccare completamente dallo stile D’Urso. Ora leggo sul web in molti che dopo solo la prima puntata rimpiangono Barbara, ma sono gli stessi che fino a un mese fa volevano la sua cacciata da Mediaset? La coerenza manca sempre. Diciamo che gli ospiti che ha avuto in studio oggi Myrta, Barbara se li sognava, su siamo sinceri. Detto questo a me è mancata però la leggerezza. Dov’è la parte di cronaca rosa? Dai su non può mancare. Questo lo correggerei. Non dico si debbano fare le trashate che si facevano prima , ma qualcosa per alleggerire ci sta. Speriamo che con l’inizio del gf ne parlino.

Aspettiamo di vedere gli ascolti ma state pur certi che anche se la Merlino facesse ascolti bassi, non tornerà comunque la D’Urso.

Il mio voto per la prima puntata è 7, e si può fare meglio!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti