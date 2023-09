Pomeriggio 5 choc, perché il regista è stato licenziato alla prima puntata?

Nell’entusiasmo generato dal cambio di conduttrice e dall’enorme eredità che Myrta Merlino ha dovuto affrontare, il debutto di “Pomeriggio 5” era stato anticipato con grandi aspettative. Tuttavia, a sorpresa, dopo solo una puntata dal suo inizio, il regista Ermanno Corbella è stato improvvisamente licenziato. La notizia, inizialmente riportata da Davide Maggio, ha ricevuto ulteriore conferma da fonti interne a Mediaset.

Le ragioni del Licenziamento di Ermanno Corbella

I motivi che hanno portato al licenziamento di Ermanno Corbella sembrerebbero essere legate al suo stile di regia, proveniente dall’esperienza acquisita su La7. Alcuni ambienti dirigenti di Mediaset non avrebbero gradito il modo in cui Corbella avrebbe guidato la trasmissione. In particolare, una delle critiche sarebbe emersa a seguito della diffusione su social media di un frammento di ripresa in cui Myrta Merlino appare mentre legge il copione. Questo incidente avrebbe suscitato scalpore tra gli spettatori e i fan dello show. Un altro elemento che potrebbe aver influito sulla decisione di licenziare Corbella riguarda l’eccessivo utilizzo delle riprese del pubblico, che sembrava disarticolare il flusso della trasmissione.

Il successore di Ermanno Corbella

La figura scelta per sostituire Ermanno Corbella è Franco Bianca, un regista con una lunga e prestigiosa carriera in Mediaset. Il suo curriculum vanta produzioni di successo come “Stasera Italia” e “Il gioco dei 9”, che hanno conquistato il pubblico televisivo italiano. Questo cambiamento di regista potrebbe portare nuove direzioni e fresche prospettive alla trasmissione “Pomeriggio 5”, mentre il pubblico resta in attesa di vedere come Myrta Merlino e Franco Bianca collaboreranno per portare avanti il programma.