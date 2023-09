Quanto guadagna Mauro Corona? il cachet dello scrittore ospite del programma televisivo di Bianca Berlinguer

Mauro Corona è un noto personaggio televisivo dal passato molto particolare.

Nasce a Baselga di Piné, in provincia di Trento, il 9 agosto 1950 e sin da ragazzino si appassiona alla natura, complice anche le battute di caccia del padre a cui prendeva parte di tanto in tanto.

Più avanti si iscriverà all’Istituto per Geometri Marinoni di Udine, per poi ritirarsi alcuni anni dopo. Nel frattempo apprenderà l’arte della scultura lignea dal nonno intagliatore che gli servirà alla fine del suo servizio militare, quando verrà assunto come scalpellino riquadratore. Si farà notare per la sua arte finissima, tanto che gli fu commissionata una Via Crucis da donare alla chiesa di San Giovanni del Tempio di Sacile, e nel 1975 a Longarone riuscirà ad organizzare la sua prima mostra.

Ma Mauro Corona è molto di più È anche un celebre scalatore. Dopo aver scalato le vette più alte di tutto il mondo e aver aperto oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti Friulane, nel 1997 un suo amico scrittore decide di pubblicare i suoi racconti sul quotidiano Il Gazzettino. La sua carriera da scrittore ha così preso il volo, e nel tempo i suoi libri sono diventati dei best seller, oltre ad avergli assicurato anche un paio di premi letterari come il Premio Bancarella 2011 o il Premio Mario Rigoni Stern.

Ma Mauro Corona è conosciuto al grande pubblico grazie alla sua presenza nel programma televisivo in onda su Rai 3 Carta Bianca, condotto da Bianca Berlinguer, con la quale ha avuto più di un battibecco.

Proprio di un battibecco si è trattato perché Corona, noto per la sua indole sanguigna, ha ad un certo punto dato della “gallina” alla Berlinguer. La cosa non è stata digerita dai vertici e Corona è stato allontanato dal programma, salvo poi tornare qualche tempo dopo quando, si dice, abbia chiesto scusa alla conduttrice (ma per i più smaliziati la storia è che è stato richiamato a causa del calo di ascolti a seguito della sua cacciata).

Ma quanto guadagna Mauro Corona per ogni puntata in cui è ospite a Carta Bianca? Nel corso di un’intervista rilasciata a La Zanzara su Radio 24, Mauro Corona ha confessato di guadagnare 500 euro per ogni puntata in cui è presente al talk show. “Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone “.

Tra l’altro Corona sarà nuovamente ospite della Berlinguer anche dopo l’approdo di Carta Bianca su Rete 4 avvenuto lo scorso 5 settembre.