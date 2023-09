My Home My Destiny è basato su una storia vera?

La soap opera “My Home My Destiny” è diventata una delle serie più seguite nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, grazie alla presenza di Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol. Tuttavia, ciò che pochi sanno è che questa serie è tratta da un romanzo, a sua volta ispirato a una storia vera. Zeynep e Mehdi, i protagonisti della serie, hanno una controparte nella vita reale, sebbene gli eventi si siano svolti in modo diverso da quanto narrato nella finzione televisiva.

La vera storia dietro My Home My Destiny

“My Home My Destiny” non è solo una soap opera, ma anche la rappresentazione di una storia vera. Zeynep, infatti, è una ex paziente dello scrittore e psichiatra Gulseren Budayicioglu. Quest’ultimo ha scritto un romanzo basato sulla vicenda, rendendo la storia ancor più autentica. La soap opera ha preso ispirazione da questo romanzo, portando alla luce la storia di Zeynep e Mehdi.

Nella realtà, Zeynep ha fatto ritorno alla sua famiglia biologica, sentendo il richiamo delle sue radici, e ha accettato un matrimonio combinato con Mehdi. Tuttavia, la storia ha preso una piega diversa da quanto mostrato in televisione. A differenza della trama della serie, Zeynep e Faruk si sono separati quando lui è partito per il servizio militare e non si sono mai più incontrati. In “My Home My Destiny,” invece, Faruk è rimasto una presenza costante e la separazione tra Zeynep e Faruk è dovuta solo al prossimo matrimonio combinato di Zeynep.

La linea sottile tra scena e storia vera

Nella realtà, Mehdi era un medico appassionato di poesia e non un meccanico, come nel racconto televisivo. Inoltre, ha sempre mantenuto una relazione con un’altra donna, simile al personaggio di Benal nella soap opera, senza abbandonarla come avviene nella serie. Alla fine, Zeynep e Mehdi hanno scelto di separarsi, e Zeynep ha iniziato una carriera come avvocato, cercando la consulenza di uno psichiatra specializzato nei traumi per superare il passato. Molte sfumature e dettagli della storia reale sono stati diversi rispetto a quanto rappresentato in “My Home My Destiny.”