Come ti ammazzo il bodyguard, quanti capitoli sono?

Come ti ammazzo il Bodyguard è un film diretto da Patrick Hughes uscito nel 2017. Si tratta di un film di genere azione con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, della durata di 118 minuti e distribuito da Eagle Pictures. Ma qual è la trama del film e soprattutto Quanti capitoli sono? Scopriamolo insieme.

Come ti ammazzo il Bodyguard trama e cast

Il film ha come protagonista Michael Bryce, il quale è una delle migliori guardie del corpo che si trovano in circolazione, caduto in disgrazia per via di un brutto incidente avvenuto sul lavoro qualche anno prima. Proprio due anni prima un cliente giapponese è purtroppo morto sotto la sua protezione e da quel momento Bryce non ha più accettato missioni e incarichi ad alto rischio. L’uomo da tutelare questa volta è l’ex assassino prezzolato Darius Kincaid, che è un nemico di vecchia data, il quale non perde occasione per mettere il bastone tra le ruote all’uomo che ha accettato dall’Interpol l’incarico di scortare un assassino internazionale da Manchester fino all’Aia.

Si tratterà di un compito abbastanza semplice sulla carta ma in realtà sarà molto più complicato del previsto. Kincaid è il testimone chiave in un processo contro un dittatore bielorusso, che è intenzionato ad eliminarlo. Davvero stellare il cast di questo film che come abbiamo visto ha come protagonista Ryan Reynolds nel ruolo di Michael Bryce. E poi ancora Samuel L. Jackson nel ruolo di Darius Kincaid e Salma Hayek nel ruolo di Sonia Kincaid. Elodie Yung in Amelia Roussel e Kirsty Mitchell in Harr. Joaquim de Almeida in Jean Foucher e Gary Oldman in Vladislav Dukhovich.

Quanti capitoli sono?

Un buddy movie che in qualche modo riprende il film Arma letale e che è stato considerato dalla critica poco originale e poco profondo. Jackson e Reynolds funzionano come coppia e dimostrano di avere un grande affiatamento. Esiste un seguito a Come ti ammazzo il bodyguard, ovvero Come ti ammazzo il Bodyguard 2 uscito esattamente il 14 giugno 2021 nel Regno Unito. Il regista è ancora una volta Patrick Hughes. In questo film l’agente Bryce viene assunto dall’assassino che ha dovuto proteggere e da sua moglie Sonia Kincaid, per compiere una missione sulla Costa Amalfitana. Dopo tante avventure avvenute nel primo capitolo, la coppia composta dalla guardia del corpo e dal sicario, dovrà affrontare una nuova missione molto pericolosa. Bryce ancora sprovvisto di licenza viene messo sotto esame dal suoi controllori e deve tornare in azione per poter proteggere Sonia, la moglie del sicario, una donna abbastanza determinata.