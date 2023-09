Giselda Torresan è fidanzata? Cosa sappiamo della sua vita privata

Giselda Torresan è una dei partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello. Vediamo cosa sappiamo su di lei, dai dettagli personali alla sua presenza sui social media. Classe 1989, operaia originaria di Asolo, in provincia di Treviso. Nell’attesa di vederla in azione nella casa più spiata d’Italia scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di questa bella ragazza nata sotto il segno del Leone.

Info e biografia di Giselda Torresan

Passiamo ora a scoprire alcuni dettagli sulla biografia di Giselda Torresan. Questa concorrente del Grande Fratello 2023 è nata il 27 luglio 1989 ad Asolo, in provincia di Treviso, il che la rende attualmente una donna di 34 anni. Non disponiamo di informazioni riguardo alla sua altezza e al suo peso.

Sebbene originaria di Asolo, attualmente, Giselda vive a Pieve del Grappa e lavora come operaia. Tra i suoi hobby, ama fare lunghe passeggiate all’aria aperta e dedicarsi alla fotografia. Ad occhio e croce una ragazza acqua e sapone. Ma abbiamo qualche chicca sulla sua vita privata?

La vita privata della bella Giselda

Molti si chiedono se Giselda Torresan abbia un fidanzato, ma al momento sembra che la nuova protagonista del Grande Fratello 2023 sia single e non abbia figli. Se poi esiste un fidanzato, la giovane ne mantiene il massimo riserbo.

Come già accennato, Giselda Torresan svolge il suo lavoro come operaia in una fabbrica. Tuttavia, dopo il suo turno, si dirige verso la malga delle Bocchette per raggiungere il nonno Alfonso e godersi lunghe passeggiate nella natura.

Sebbene discreta sulla sua vita amorosa, la Torresan è molto attiva sui social media, diventando una vera star online. Per chi desidera seguirla e rimanere aggiornati sulla sua esperienza nel Grande Fratello e sulla sua vita, potrà farlo tramite il profilo Instagram e tramite il profilo Facebook. Seguire Giselda sui social media è un modo per entrare maggiormente nel suo mondo e condividere la sua esperienza nel reality show.