Il caso di Nasubi: il reality show censurato per torture sull’essere umano

Il Giappone ha avuto da sempre una certa tradizione per i programmi demenziali e decisamente ai limiti della fantasia.

Chi ha vissuto la televisione degli anni ’90 non può non ricordare il mitico Takeshi’s Castle, il programma televisivo in onda in Giappone a cui si collegava la Giallappa’s Band in Mai dire Banzai, nel quale un gruppo di 100 persone, capitanati dal Generale Lee (interpretato da Hayato Tani), doveva affrontare una serie di prove di resistenza. I pochi sopravvissuti avevano l’onore di sfidare il conte Takeshi in “persona”.

Nello stesso periodo, precisamente nel 1998, un altro programma veniva mandato in onda in Giappone: Susunu! Denpa Sh?nen. Il vincitore di questo programma, Tomoaki Hamatsu o meglio conosciuto come “Nasubi“, vinse l’accesso ad un programma quantomeno particolare. In questo strambo “reality” l’uomo doveva sopravvivere rinchiuso in una stanza con l’accesso ai soli servizi di base (acqua, luce e riscaldamento) ma senza cibo. Il cibo avrebbe dovuto “guadagnarselo” vincendo i premi delle lotterie presenti nelle varie riviste che c’erano in quella stanza. All’interno di quest’ultima erano presenti solamente: un tavolo, una piccola cucina, un bagno, una piccola libreria con le riviste e tante, tantissime buste. Le buste gli sarebbero servite per spedire i requisiti per partecipare all’estrazione dei vari premi presenti nelle riviste. L’obiettivo del gioco era appunto vincere 1 milione di yen (circa 10.000 euro) attraverso questo strambo metodo e il giovane ragazzo di 23 anni sperava, in realtà, di accrescere in questo modo la sua popolarità in quanto comico.

Tutto questo mentre veniva visto in diretta, 24 ore su 24, da circa 17 milioni di telespettatori giapponesi. Per un periodo di 335 giorni. Nudo. Sì, perché la troupe televisiva aveva chiesto a Nasubi di spogliarsi completamente sin dal primo giorno, mantenendo le sue parti intime coperte da un’animazione color melanzana.

Dopo un paio di settimane senza cibo, Nasubi ha vinto alcuni premi partecipando a questi concorsi presenti sulle riviste, ricevendo in premio bevande zuccherate. In seguito ha ricevuto un sacchetto di riso, che ha dovuto mangiare crudo a causa della mancanza di pentole nello spazio in cui viveva. Quando il riso è finito, la sua unica fonte di cibo è stata il cibo per cani (in scatola) che aveva vinto nelle riviste.

Non potendo comunicare con l’esterno in alcun modo, Nasubi ha cominciato a conversare con un peluche che aveva vinto come premio in qualche rivista e il suo trovarsi costantemente nudo di fronte alle telecamere non sembrava essere mai stato un problema per lui.

Ma questa sorta di “Truman Show” ha portato il giovane comico a cambiare radicalmente nel corso di questo lunghissimo reality. Verso la fine del gioco aveva accumulato dei premi importanti, come una bicicletta, un videoregistratore, un televisore e una PlayStation con un gioco, che sono stati la sua fonte di intrattenimento per tanto tempo. Ma dopo aver raggiunto l’obiettivo prefissato dal programma in poche settimane, la produzione ha portato Nasubi in Corea del Sud per festeggiare la sua impresa in un centro di intrattenimento. Al termine dei festeggiamenti, Nasubi è stato bendato e messo in una stanza simile a quella che lo aveva ospitato per più di 300 giorni. Lì, la produzione gli ha affidato la sua missione finale: raggiungere la somma necessaria in premi per ottenere il biglietto di ritorno in Giappone.

Grazie all’esperienza acquisita durante la sfida, Nasubi è riuscito a comprare i biglietti in pochissimo tempo, cosa che ha infastidito i produttori, che hanno quindi alzato l’obiettivo chiedendo a Nasubi di ottenere biglietti di prima classe per il Giappone. Il giovane ha raggiunto il nuovo obiettivo in un paio di settimane, riuscendo finalmente a tornare. Ma non era finita.

Al suo ritorno in patria, Nasubi è stato nuovamente bendato e collocato in un altro appartamento; prima di ricevere alcuna istruzione dai produttori, Nasubi ha iniziato a spogliarsi proprio mentre le quattro pareti intorno a lui crollavano, rivelando un televisore pieno di persone che si congratulavano con lui per aver raggiunto il traguardo. Alla fine del reality Nasubi era irriconoscibile. Con le unghie lunghe e i capelli e la barba incolta, non aveva più l’aspetto del Tomoaki Hamatsu che aveva iniziato il gioco quasi un anno prima.

Dopo che lo spettacolo fu cancellato a causa delle accuse di tortura da parte del governo, Nasubi tornò a vivere una vita normale. Anche se ha avuto avuto qualche problema a causa della mancanza di socializzazione e l’assenza di vestiti e gli ci sono voluti circa 6 mesi per riabituarsi a una vita normale.

La permanenza di 335 giorni all’interno di quella stanza gli ha permesso di stabilire un Guinness World Record come “persona sopravvissuta più a lungo con le vincite di un concorso“. Al termine di questa esperienza traumatizzante, il giovane ragazzo non ha voluto continuare con la sua carriera da comico, anche se ha ottenuto un paio di ruoli come attore.

Nel 2016, Tomoaki Hamatsu ha scalato il Monte Everest per raccogliere fondi per la Prefettura di Fukushima dopo il disastro nucleare del marzo 2011.