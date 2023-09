Candice Renoir, quante stagioni sono? Dove è possibile vedere la serie in streaming?

La serie televisiva francese Candice Renoir si distingue come un esempio unico nel suo genere. A differenza dei tradizionali drammi polizieschi, questa serie si svolge in un contesto insolito: la città francese di Sète, un importante porto sul Mediterraneo con forti legami con l’Italia.

Tuttavia, ciò che rende veramente straordinaria questa serie è il suo personaggio principale, Candice Renoir, una donna che unisce le caratteristiche di Bridget Jones e Vidocq. La sua abilità nell’osservare dettagli che sfuggono agli altri la rende un investigatrice eccezionale. Ma nonostante le sfide di essere madre in un ambiente di lavoro dominato dagli uomini, Candice riesce a imporsi grazie alla sua intelligenza, rimanendo fedele a se stessa.

La trama di Candice Renoir

Dopo dieci anni di pausa, durante i quali ha seguito suo marito all’estero, Candice fa il suo ritorno al lavoro. Il suo ruolo di investigatrice di polizia la porta a Sète, dove deve conciliare la gestione dei suoi quattro figli con l’ostilità e l’incomprensione dei suoi colleghi. Cécile Bois, scelta per interpretare il ruolo principale, offre una performance naturale e convincente di una madre che lavora. La serie sottolinea l’importanza delle considerazioni che le donne dovrebbero ricevere con la celebre canzone di chiusura delle puntate, “Respect” di Aretha Franklin. Non mancano momenti divertenti o disastrosi tra un caso e l’altro, ma Candice li affronta sempre con un sorriso sulle labbra.

Candice Renoir, quante stagioni sono

La serie Candice Renoir si sviluppa attraverso 10 stagioni, ciascuna con i propri casi e sviluppi dei personaggi. Ogni stagione porta nuove sfide e sorprese per Candice e il suo team di investigatori. Nell’agosto 2022 la produzione ha dato pubblica notizia che non ci sarebbe stata l’undicesima stagione.

Dove vedere la serie in streaming?

Candice Renoir è molto più di una serie poliziesca classica e, come molte serie al giorno d’oggi, è disponibile su diverse piattaforme online. Per gli utenti italiani la serie è disponibile sia su RaiPlay in streaming che sulla piattaforma a pagamento Disney +.