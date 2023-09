Non-Stop, come finisce l’action movie del 2014?

Nel 2014, il regista Jaume Collet-Serra ha portato sul grande schermo “Non-Stop”, il secondo di quattro film d’azione con Liam Neeson nel ruolo principale. Questo film è seguito a “Unknown” del 2011 e precede “Run All Night” del 2015 e “L’uomo sul treno” del 2018.

La trama di Non-Stop

Liam Neeson interpreta in Non-Stop Air Marshal, un agente federale in borghese con la responsabilità di garantire la sicurezza dei passeggeri sui voli delle compagnie aeree statunitensi. Fin dall’inizio del film, vediamo che il suo personaggio sta attraversando un periodo difficile, con indizi che suggeriscono problemi familiari e di alcolismo. Questi problemi personali influenzano il suo lavoro, che presto scopriremo essere cruciale per la trama del film.

Quando il comandante dell’aereo revoca a Bill la sua arma e il distintivo in risposta a ordini dall’agenzia governativa TSA, la situazione si fa più complessa. Bill non può arrendersi, soprattutto quando scopre che il conto bancario usato dai criminali è intestato a lui stesso.

Bill decide di continuare le indagini prendendo l’arma e il distintivo del suo defunto collega e mettendosi a caccia del misterioso passeggero che sta minacciando l’aereo. L’atmosfera claustrofobica si intensifica mentre Bill, con l’aiuto di un’assistente di volo di nome Nancy, cerca di far emergere il colpevole. La trama si snoda con sospetti che cambiano di continuo, ma Bill è determinato a scoprire la verità.

Come finisce il film?

I terroristi responsabili del dirottamento sono due passeggeri che avevano precedentemente cercato di aiutare Bill a identificare il colpevole. Tuttavia, il loro obiettivo non è il denaro, ma screditare il sistema di sicurezza americano facendo esplodere l’aereo e convincendo tutti che l’Air Marshal è il colpevole.

La loro motivazione risale all’attentato delle Torri Gemelle, nel quale uno dei due aveva perso suo padre. Questo lo aveva portato a credere che il sistema di sicurezza statunitense fosse colpevole di quel tragico evento. Avevano pianificato di paracadutarsi fuori dall’aereo prima dell’esplosione, seguendo il protocollo di dirottamento standard.

Tuttavia, i due terroristi litigano durante gli istanti cruciali, causando il fallimento del loro piano. Il film culmina in uno spettacolare atterraggio d’emergenza con un buco nella carlinga dell’aereo.