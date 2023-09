Un uomo tranquillo, dove è ambientato? Come finisce? Location e spiegazione del finale

“Un uomo tranquillo” è un thriller drammatico diretto da Hans Petter Moland. Ha un cast di talento con Liam Neeson nei panni di Nels Coxman e Tom Bateman interpretando Trevor “Viking” Calcote. Nel cast, troviamo anche Tom Jackson nel ruolo di Toro Bianco Legrew.

La trama del film Un uomo tranquillo

Il protagonista di questa storia è Nelson Coxman, interpretato da Liam Neeson, un uomo che vive nella cittadina sciistica di Kehow, Colorado.

La vita di Nels prende una svolta drammatica quando suo figlio Kyle e il collega Dante vengono rapiti da uno spacciatore locale. Dante riesce a fuggire, ma purtroppo Kyle muore a causa di un’overdose di eroina, un fatto che viene rapidamente archiviato come un tragico incidente legato all’uso di droghe.

Tuttavia, Nels è convinto che suo figlio non fosse un tossicodipendente e inizia a indagare per scoprire la verità dietro la morte di Kyle. Mentre raccoglie indizi, Nels si avvicina sempre di più alla cruda realtà di ciò che è accaduto e decide di vendicare suo figlio.

Un uomo tranquillo, il finale del film

Nelson inizia a rintracciare l’uomo responsabile dell’omicidio di Kyle e, con determinazione, elimina lui e altri due spacciatori. Questo atto scatena una guerra con altri criminali coinvolti nel traffico di droga.

La sua sete di vendetta non si placa, così Nels si rivolge a suo fratello Brock, un ex sicario, per ottenere informazioni sui nemici che sta cercando. Quando i nemici di Nelson scoprono i suoi movimenti, decidono di uccidere Brock, sperando di fermare la spirale di violenza.

Tuttavia, la tregua non è accettata da tutti, e Nelson si prepara a un epico confronto finale per ottenere giustizia per la morte di suo figlio.

L’ambientazione del film

La storia è ambientata principalmente in Canada, con riprese a Vancouver e nelle zone circostanti della Columbia Britannica. La produzione è frutto della collaborazione tra Summit Entertainment, StudioCanal e MAS Production, ed è conosciuta a livello internazionale come “Cold Pursuit”.