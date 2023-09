Impossibile da uccidere: trama e finale del film thriller del 2020

“Impossibile da Uccidere” è un affascinante film-tv, tratto da un romanzo tedesco e rappresenta un thriller intrigante. Qui i protagonisti si cimentano nella ricerca di un misterioso e pericoloso individuo. Se volete saperne di più su questa avvincente storia, continuate a leggere.

La trama di “Impossibile da Uccidere”

Simone Mankus (interpretata da Iris Berben) è una ex star dello spettacolo che ha vissuto il suo momento di gloria negli anni ’60 e ’70 e ora cerca di riguadagnare fama e successo. La sua vita è stata complessa, con un figlio, Jonas (interpretato da Barnaby Metschurat), il cui padre è sconosciuto, due matrimoni, scandali e trionfi.

Mentre Simone pianifica il suo ritorno agli onori della ribalta, inizia a essere minacciata da uno stalker misterioso. In cerca di protezione, si rivolge a Robert Fallner (Murathan Muslu), un ex poliziotto ora impegnato come guardia del corpo al servizio del fratellastro Hans (Johannes Zeiler). Robert aveva lasciato la forza di polizia dopo aver ucciso in legittima difesa un giovane.

Robert si impegna a proteggere Simone, ma il suo compito si rivela arduo. Simone non solo non fornisce indizi per identificare lo stalker, ma rifiuta categoricamente di rimanere confinata in casa. Di conseguenza, Robert decide di condurre da solo le indagini, con forti sospetti su Jonas, che ha problemi finanziari, e Jimmy Lanz (Philipp Hochmair), l’ultimo amante di Simone, noto per il suo temperamento violento.

Nel frattempo, lo stalker continua a minacciare Simone, e Robert scopre un segreto che collega Jonas al suo oscuro passato: il padre di Jonas è Horst Bacher, un uomo coinvolto in affari loschi che Simone aveva frequentato per allontanarlo da un club in cui lei si esibiva. Simone aveva mantenuto segreta questa relazione a Jonas, temendo il suo potenziale ricatto.

Come finisce il film?

*Attenzione: Contiene Spoiler* – Simone decide di rinunciare a una performance programmata da tempo e finisce inevitabilmente sotto attacco da parte dello stalker. Robert la porta a casa sua, dove si trova anche la sua fidanzata Jacqueline (interpretata da Julischka Eichel). Qui, Robert comprende che non c’è un solo stalker, ma due. Alla fine, si scopre che i colpevoli sono proprio coloro che aveva sempre sospettato: suo figlio Jonas e Jimmy, che cercavano di costringere Simone a lasciare la sua casa per venderla. Jimmy viene arrestato, mentre Simone affronta suo figlio.

Con il passare del tempo, Simone ritrova la popolarità grazie anche a questa vicenda e, in un’intervista, non conferma né smentisce le voci su una relazione con Robert.