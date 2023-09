Il mistero Henri Pick: come finisce? Chi è Henri Pick?

Diretto da Rémi Bezançon e scritto in collaborazione con Vanessa Portal, “Il Mistero Henri Pick” ci trasporta in una straordinaria indagine finalizzata a svelare l’identità dell’autore di un misterioso romanzo, casualmente scoperto in una libreria dal cuore della Bretagna da parte di una giovane editrice.

La trama del film Il mistero di Henri Pick

Una brillante editrice fa una scoperta straordinaria in una biblioteca unica nel suo genere: essa raccoglie manoscritti scartati dagli editori. In questo contesto, trova un romanzo che ritiene essere un capolavoro. Sorprendentemente, il testo è firmato da Henri Pick, un pizzaiolo bretone deceduto due anni prima. Questo fatto, tuttavia, sembra essere in netta contraddizione con il passato conosciuto di Pick, secondo la testimonianza della sua vedova.

Quest’ultima afferma che Henri non avrebbe mai letto un libro in tutta la sua vita e che la sua abilità di scrittura si sarebbe limitata alle banali liste della spesa. Nonostante il mistero che circonda questa strana scoperta, il romanzo diventa rapidamente un bestseller. Un noto critico letterario decide quindi di intraprendere un’indagine approfondita per svelare il segreto dietro l’autore di questo eccezionale capolavoro.

Il finale è chi è davvero Henri Pick

Il mistero di Henri Pick si sviluppa gradualmente, accumulando costantemente nuovi indizi a sostegno di entrambe le teorie, solo per svanire improvvisamente quando sembra che la soluzione sia alla portata.

La risposta, paradossalmente prevedibile, è legata a una coincidenza: il critico alla fine legge il poco noto romanzo scritto dal fidanzato di Daphné. In quel momento, comprende finalmente che l’autore dietro lo pseudonimo di Henri Pick è proprio lui. Questa scoperta viene confermata direttamente da Fred durante una colazione, attraverso un flashback. Si rivela come Daphné, una volta a conoscenza della verità, abbia orchestrato l’intera situazione. Questo sottolinea il mondo culturale, letterario ed editoriale contraddittorio e sovraffollato, in cui numerosi autori mediocri e pochi lettori si concentrano solo sulla vendita, trascurando la qualità dei contenuti.