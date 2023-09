Il 13° guerriero dove è stato girato? Location e trama del film con Antonio Banderas

Il film “Il 13º Guerriero” è il risultato di una complessa organizzazione e trova le sue radici in un romanzo scritto da Michael Crichton, noto autore di opere come “Jurassic Park”. Il libro, a sua volta, si ispira al poema epico anglo-sassone “Beowulf”. Questo affascinante intreccio di influenze e fonti narrative lo rende un progetto cinematografico unico.

La Trama del film Il 13º Guerriero

La storia ci porta alle soglie dell’anno Mille, nella sofisticata Baghdad, dove il giovane Ahmed Ibn Fahdlan gode di un alto rango sociale. Tuttavia, questa sua posizione privilegiata viene meno quando viene scoperta la sua relazione proibita con una donna. Come punizione, viene inviato come ambasciatore in una terra lontana. Durante il viaggio, in compagnia del consigliere e servitore Melchisidek, la carovana si imbatte in un gruppo di guerrieri vichinghi.

I due gruppi cercano di instaurare un dialogo, ma nonostante gli sforzi di Melchisidek nel tradurre frasi e parole, Ibn resta irremovibile nelle sue convinzioni. Per lui, quei vichinghi sono considerati rozzi e non valgono il tempo necessario per ascoltare i loro racconti sulle creature misteriose e terrificanti che affliggerebbero il loro paese. Ibn è desideroso di riprendere il viaggio, ma un evento inaspettato cambierà il corso degli eventi: una vecchia indovina fa la sua apparizione e lancia un’ammonizione. Saranno necessari tredici guerrieri per sconfiggere il nemico che minaccia il popolo vichingo, ma il tredicesimo dovrà essere uno straniero di stirpe diversa. Questo annuncio segna l’inizio di una straordinaria avventura.

Dove è stato girato? La location

Per chi fosse curioso, le riprese di questo film hanno avuto luogo durante un periodo compreso tra il 26 giugno 1997 e il 1 novembre 1997, con location situate principalmente in Canada. Tra queste, ricordiamo British Columbia, Campbell River, British Columbia, Vancouver, British Columbia e Williams Lake, British Columbia. Tutte località canadesi che hanno fornito lo sfondo ideale per le riprese di questo emozionante film.