I profondi segreti della mia famiglia, come finisce? Spiegazione del finale del thriller del 2021

“I profondi segreti della mia famiglia” è un intrigante film del 2021 diretto da Stefan Brogren e interpretato da un cast di talento che comprende Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Gabriel Venneri, Zoe Sarantakis, Sonja Smits e Christian Paul.

La Trama del film I profondi segreti della mia famiglia

Il film si apre in una tenuta, dove Katherine ha appena dato alla luce una bambina. Joyce, sua madre, le fa credere che la neonata sia morta. In realtà, il neonato viene dato al dottor Baker in segreto. Un salto temporale ci porta vent’anni avanti nel tempo. Katherine è ora sposata con Chuck e scopre che Haley ha la leucemia. La sua unica speranza è trovare un donatore di midollo osseo compatibile.

Nel frattempo, scopriamo che la prima figlia di Katherine, che si credeva morta, è cresciuta e va al college con il nome di Libby. Joyce cerca di mettersi in contatto con lei, promettendo una ricompensa in denaro per una donazione di midollo osseo. Mentre Haley lotta per la vita, Libby firma un contratto per rimanere anonima e ottiene una settimana di recupero in un lussuoso alloggio con il suo fidanzato Will. Ma Joyce è disposta a tutto pur di mantenere il segreto nascosto, persino a commettere omicidio.

Katherine inizia a nutrire sospetti sulla madre quando scopre dettagli sospetti, come un tappeto arrotolato e il cellulare del dottor Baker. Nel frattempo, Libby svela a Will che un’infermiera le ha detto che sta aiutando sua sorellina. La confusione regna sovrana, mentre Katherine condivide i suoi timori con Chuck.

Come finisce il film?

Nel finale del film, Katherine si rende conto che sua madre sta cercando di iniettare una dose letale a Libby e decide di intervenire. Insieme, madre e figlia sopraffanno Joyce e la uccidono. Alla fine, vengono tutti portati in ospedale e Libby ha finalmente l’opportunità di incontrare sua sorella Haley. Dopo un salto temporale di due mesi, sembrano una famiglia felice, festeggiando il compleanno di Haley e Libby dichiara finalmente di sentirsi a casa. Tuttavia, il film si conclude con un regalo misterioso per Haley, che suggerisce che Joyce potrebbe essere ancora viva, lasciando un’enigmatica ombra sul destino di questa famiglia.