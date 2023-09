“Lampedusa? Sta vivendo un momento difficile, vorrei provare a portare un abbraccio con la musica” Diodato si racconta

Il vincitore di Sanremo 2020 parla del suo tour e delle sue ultime date, tra cui una a Lampedusa

Ai microfoni di Rai Radio 2- nel corso del format Social Club – Diodato ha raccontato del suo ultimo tour, parlando sia della di due tappe in Cina e delle sue ultime date, tra cui Lampedusa e Taranto.

“E’ stato incredibile. C’erano anche dei ragazzi cinesi che si erano preparati e cantavano le mia canzoni. E’ stato bellissimo, ho scoperto anche una Cina che non conoscevo” ha esordito così Diodato, parlando con Andrea Perroni e Luca Barbarossa. ” Il tour è partito da Taranto e si chiuderà all’alba dell’otto ottobre a Taranto“ ha poi aggiunto il vincitore di Sanremo 202o con Fai Rumore. “La penultima data del tour sarà a Lampedusa. Mi sono chiesto se in qualche modo potesse essere il momento giusto per andare a suonare in un luogo che sta attraversando un momento molto difficile“ ha inoltre raccontato il cantante pugliese. “Mi piacerebbe arrivare per la prima volta a Lampedusa, dove non sono mai stato, e provare a portare con la musica un abbraccio“ ha infine chiosato Diodato nel suo intervento.

Il format Social Club va in onda tutti i giorni su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdi dalle 10 alle 12 con le varie interviste ad ospiti della musica, dello spettacolo e cinema.

