Tenet, come finisce il film di Nolan del 2020? Esiste un sequel?

Tenet è una pellicola firmata Christopher Nolan uscita nel 2020. Per gli amanti delle anticipazioni e delle curiosità ecco qualche info su trama e finale. E soprattutto scopriremo se c’è un sequel.

La trama del film “Tenet”

Il film si apre con un attentato terroristico al Teatro dell’Opera di Kiev. Qui, un agente della CIA noto come il Protagonista partecipa a una missione russa sotto copertura per salvare un agente e recuperare un oggetto rubato. Tuttavia, il Protagonista viene presto scoperto di averli ingannati e subisce delle torture.

Il film prosegue con il Protagonista che, attraverso l’analisi dei proiettili testati da Laura, giunge a Mumbai per incontrare la trafficante d’armi Priya Singh, membro di Tenet. Scopre che i proiettili che aveva cercato di rintracciare erano stati acquistati e invertiti da Andrei Sator, un oligarca russo che sembra avere il potere di viaggiare nel futuro. Per trovare Sator, il Protagonista cerca di stabilire un contatto con Kat, la moglie di Sator, che è tenuta prigioniera.

Il piano si complica ulteriormente quando Sator, gravemente malato, cerca di utilizzare l’Algoritmo, un dispositivo creato nel futuro in grado di causare distruzione su vasta scala, legato alla sua morte. Il Protagonista, Neil e Kat cercano di fermarlo attraverso una serie di avvenimenti intricati, che coinvolgono viaggi nel tempo e incontri con le versioni passate di sé stessi.

Infine, Priya rivela che l’Algoritmo è stato creato nel futuro con l’intenzione di distruggere l’umanità, con la convinzione che eliminando le persone del passato possano evitare le catastrofi legate al cambiamento climatico.

Come finisce il film? Ci sarà un sequel?

pKat comprende il desiderio di Sator di morire nel loro ultimo giorno di felicità, a bordo di uno yacht vicino al Vietnam. In risposta, il Protagonista, Neil, Kat e la squadra di Tenet decidono di viaggiare indietro nel tempo a quel giorno cruciale. L’obiettivo principale è impedire a Sator di suicidarsi, guadagnando così tempo per raggiungere l’Algoritmo, che si trova nella città siberiana di Stalsk-12.

Intanto, Kat impersona se stessa più giovane a bordo dello yacht insieme a Sator. Nel frattempo, a Stalsk-12, il Protagonista si scontra con difficoltà nell’ottenere l’Algoritmo. Tuttavia, una figura misteriosa con uno zaino caratterizzato da un filo rosso, che sembra un cadavere, si muove all’indietro nel tempo e torna in vita. Questa figura salva il Protagonista da un proiettile e sblocca l’accesso all’Algoritmo.

Nel frattempo, Kat uccide Sator in anticipo, dopo essere stata vista dalla sua versione più giovane. Nel finale, Priya a Londra cerca di uccidere Kat, in quanto detiene conoscenze sui viaggi nel tempo. Il Protagonista, dopo aver compreso che sarà lui a creare Tenet nel futuro, si affretta a salvare Kat.

Nolan ha dato speranza ai fan in qualche intervista parlando della possibilità di un sequel ma per ora nemmeno l’ombra. Che sia in programma dietro l’angolo?