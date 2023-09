Chi è il nuovo compagno di Anna Pettinelli? | “Mi sto frequentando con una persona”

Negli ultimi tempi, l’attenzione del gossip si è focalizzata sulla vita sentimentale di Anna Pettinelli, la famosa speaker radiofonica e insegnante nel programma “Amici” di Maria De Filippi. Dopo un matrimonio che è durato otto anni con il doppiatore Stefano Macchi, l’amore ha pian piano perso vigore, portando alla fine della loro relazione e lasciando un retrogusto amaro. Vediamo quali sono le info che tra social, interviste e paparazzi sono emerse.

Le dichiarazioni di Anna Pettinelli ed il suo nuovo inizio

In un’intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo,” Anna Pettinelli aveva risposto alla domanda “Sei sola?” con un enigmatico: “Non proprio. Mi sto frequentando con una persona. È presto per parlare di fidanzamento ma mi vedo con una persona”. Nonostante questo nuovo inizio, Anna ammetteva di avere ancora paura di poter soffrire, quindi procedeva con cautela.

C’è comunque da dire a riguardo che molti avevano speculato che il nuovo fidanzato di Anna potesse essere l’ex di Arisa, l’agente Andrea Di Carlo. Tuttavia, Anna Pettinelli ha voluto chiarire la situazione. In un’intervista a Nuovo Tv, ha svelato la verità.

Massimo riserbo sull’identità del suo nuovo compagno

Anna Pettinelli ha condiviso che sta frequentando una persona da quattro mesi e che la relazione va bene. Nonostante questo, ha mantenuto riservata l’identità del suo nuovo fidanzato. È stato chiarito, però, che non si tratta di Andrea Di Carlo, il suo agente. Anna ha sottolineato che tra loro c’è una grande amicizia e che non necessariamente ogni relazione tra un artista e il proprio manager si traduce in una storia d’amore.

Nonostante una delusione passata, Anna Pettinelli ha ritrovato la speranza nell’amore grazie a questa nuova relazione. Il futuro sembra promettente, e nonostante le incertezze del passato, sta vivendo questa nuova storia con calma e prudenza. Resta top secret nome ed identità del fortunato, ma aspettiamo che la bella Anna decida di aprirsi finalmente al mondo.