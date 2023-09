Let It Snow, come finisce il film horror co-prodotto da Ucraina e Georgia?

Hai mai visto “Let It Snow”? Si tratta di un film che mescola l’horror con il thriller, prodotto in Ucraina nel 2020 e con una durata di un’ora e 23 minuti. Il film è noto anche a livello internazionale con lo stesso titolo.

Curiosità e dove è stato girato Let It Snow

La direzione è stata affidata a Stanislav Kapralov, mentre i protagonisti principali sono Mia, interpretata da Ivanna Sakhno, e Max, interpretato da Alex Hafner. Nel cast troviamo anche Tinatin Dalakishvili nel ruolo di Lali. Le riprese si sono svolte in Ucraina, principalmente a Kiev e nelle sue zone circostanti. La produzione è stata realizzata in collaborazione tra Solar Media Entertainment, FishCorb Films e Film & TV House.

La trama del film

La trama si svolge tra maestose cime innevate della Georgia, un luogo remoto e isolato dove la vista è mozzafiato e la presenza umana è quasi inesistente. Qui giungono Mia e Max, una coppia appassionata di avventure ad alto rischio, desiderosi di sfidare le montagne su piccoli pezzi di legno e fibra di vetro, cercando di rendere ogni momento più adrenalinico. Max ha in mente una proposta di matrimonio estrema su un pericoloso tratto di montagna chiamato “Black Ridge.”

Tuttavia, il loro soggiorno prende una piega sinistra quando una receptionist inquietante li accompagna alla loro stanza e, in seguito, disegna una croce sulla porta. È evidente fin da subito che qualcosa non va come previsto.

Come finisce il film

Una volta giunti a destinazione, la coppia si trova presto separata e inseguita da un misterioso pilota di motoslitte mascherato con l’intenzione di ucciderli e seminare il terrore. La loro lotta per la sopravvivenza inizia in questo luogo isolato e spaventoso.

Ecco il cast completo del film “Let It Snow” e i personaggi interpretati dagli attori:

– Ivanna Sakhno: Mia

– Alex Hafner: Max

– Tinatin Dalakishvili: Lali

– Mariam Sulakadze: Ragazza

– Olga Sulzhenko: Freedrider

– Ihar Kankov: Freerider

– Tamri Bziava: Madre

– Gia Japharidze: Vecchio

– Avtandil Chakhunashvili: Soccorritore

– Soslan Oniashvili: Soccorritore

– Elena Turbal: Moglie di un uomo

– Mykyta Kutepov: Uomo morto

– Gocha Vardidze: Pilota