Chi è Nathania Zevi, compagna di David Parenzo? I due hanno figli?

Oggi andiamo alla scoperta di una giornalista Rai di successo. Parliamo di Nathania Zevi. Ecco cosa sappiamo sulla sua vita professionale e privata.

Chi è Nathania Zevi: la carriera della giornalista Rai, compagna di David Parenzo

Nathania Zevi, nata a Roma il 11 dicembre 1984 sotto il segno zodiacale del Sagittario, è una giornalista Rai di grande talento. La sua carriera televisiva include contributi a programmi di rilievo come “Agorà” su Rai 3. Riconosciuta per le sue abilità giornalistiche, ha ricevuto numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Biagio Agnes per il giornalismo. Nel 2007, ha co-pubblicato un romanzo significativo insieme a sua nonna, Tullia Zevi, intitolato “Ti racconto la mia storia. Dialogo tra nonna e nipote sull’ebraismo.” Ha anche arricchito la sua formazione con un master presso la Columbia Journalism School ed è stata una figura di spicco nel mondo del giornalismo come membro del TG3.

La vita privata, i figli e il “matrimonio” con David Parenzo

Nel suo mondo privato, Nathania è legata al suo collega giornalista, David Parenzo. La coppia ha scelto di definirsi reciprocamente “marito e moglie” nonostante non siano sposati ufficialmente, e il rapporto con l’ex partner di David sembra essere molto positivo, creando una sorta di famiglia allargata. La coppia ha tre figli: Margherita, Nathan e Gabriele. Nonostante risiedano a Roma, rimangono discreti riguardo alla loro vita personale, mantenendo un profilo basso e lontano dai riflettori.

Qualche curiosità su Nathania

Su Instagram, Nathania condivide dettagli e retroscena della sua carriera giornalistica e della sua vita quotidiana. Ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia di amici e familiari ed è profondamente legata ai suoi tre figli.

Possiede una fluente conoscenza della lingua inglese. Questo perché ha vissuto negli Stati Uniti per un periodo prolungato, principalmente per motivi di studio, arricchendo così la sua prospettiva culturale. Le sue origini ebraiche sono di notevole importanza, e sua nonna è stata la celebre scrittrice Tullia Zevi, discendente da una delle famiglie ebree borghesi più conosciute.