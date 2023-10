Come è morta Lorenza Cingoli, autrice de L’alberto azzurro e de La Melevisione?

Ecco come è morta Lorenza Cingoli, autrice dei programmi per ragazzi

E’ scomparsa oggi lunedì 2 ottobre 2023, all’all’età di 58 anni Lorenza Cingoli, autrice de L’albero azzurro e de La Melevisione, programmi per ragazzi di successo nei primi anni 2000. La causa del suo decesso non è stata ancora resa nota.

Nata ad Ancona il 13 marzo 1965, Lorenza viveva a Milano, città che l’aveva adottata da tempo. La sua carriera spaziò dal 1996 al 2003 con la creazione de L’albero azzurro, e dal 2004 e al 2015 con La Melevisione, programma che andava in onda in orari pomeridiani su Rai 3. Fu autrice anche del personaggio coniglio per intrattenere il pubblico dei bambini della Junior TV. Nel 1999 collaborò con il premio Nobel Dario Fo come co-sceneggiatrice del lungometraggio animato intitolato Jordan alla scoperta delle Americhe, presentato poi al Festival del Cinema di Venezia 2002. Contribuì inoltre al lungometraggio Berni e il giovane faraone, ambientato al Museo Egizio di Torino, assieme a Marina Forti, autrice di diverse serie tv per ragazzi.

Pochi mesi fa, Lorenza Cingoli era impegnata nella scrittura della trasmissione Il Calzino, registrato in sede Rai a Torino, definito un po’ come la sua “casa”, poiché aveva amici e colleghi.