Chi è Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi ora concorrente al Collegio 8?

Ecco chi è Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi ora collegiale de Il Collegio 8

Nella seconda puntata de Il Collegio 8, docu-reality di Rai 2, è arrivata una new entry che è un’altra figlia d’arte. Dopo l’ingresso di Carmelina Iannoni figlia di Carmen Di Pietro, è stata accolta anche Aurora Costantini, figlia della ballerina, soubrette ed ex gieffina Matilde Brandi. La giovane ha 17 anni ed è nata a Roma e si è descritta nella suo video presentazione come “una ragazza che pensa fuori dal normale”. Ha poi raccontato di avere una gemella di nome Sofia, con la quale non va molto d’accordo e se non fosse stata sua sorella non avrebbe nemmeno un rapporto di amicizia.

Una della passioni più grandi di Aurora è il make up, e spera di poter mettere almeno un po’ di mascara per vedersi bella anche all’interno del rigido Collegio. E’ una ragazza molto legata a mamma Matilde, di cui sentirà molto la mancanza. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, è single e spera di poterci “rimanere per sempre”.

Aurora ha fatto ingresso nella scuola durante la lezione di matematica della professoressa Maria Rosa Petolicchio e i suoi compagni sembrano molto propensi a conoscerla meglio. La giovane però non è un volto totalmente sconosciuta, poiché la collegiale vip Carmelina Iannoni ha dichiarato di “conoscerla”.