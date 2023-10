Godzilla vs Kong, chi è il più forte? Quanti film esistono con i due protagonisti?

Godzilla vs. Kong è un film in cui due mostri si incontrano in un incredibile destino. La domanda sorge pertanto spontanea: chi è il più forte? Quanti film esistono? Lo sveliamo di seguito.

Le dimensioni e la forza di Godzilla e Kong

Le immagini promozionali cinesi ci hanno svelato che Godzilla si erge imponente a 120 metri d’altezza, mentre Kong, per quanto possa essere massiccio, raggiunge “solo” i 102 metri. In questa battaglia senza esclusione di colpi, la differenza di altezza gioca un ruolo fondamentale?

Sul fronte della battaglia tra questi due titani, il regista Adam Wingard ha sottolineato con fermezza che, a differenza dello scontro originale tra i due mostri, Godzilla vs. Kong non terminerà in una “parità.” Questa volta, uno dei due avrà la meglio. Non ci resta che aspettare con trepidazione la data di uscita italiana del film.

Cast e curiosità sul film

Il film Godzilla vs. Kong è stato diretto con maestria da Adam Wingard, noto per il suo lavoro in Death Note. Il team di sceneggiatori è stato guidato da Terry Rossio, autore di Pirati dei Caraibi, e ha visto la partecipazione di talenti come Patrick McKay, J.D. Payne di Star Trek Beyond, Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin di Maze Runner, Jack Paglen di Transcendence e J. M. Straczynski di Babylon 5.

Il cast del film vanta nomi di calibro come Millie Bobby Brown, famosa per Stranger Things e Godzilla Il Re dei Mostri, Bryan Tyree Henry di Spider-Man – Un Nuovo Universo, Rebecca Hall vista in Iron Man 3, Julian Dennison apparso in Deadpool 2, Alexander Skarsgård di True Blood, Jessica Henwick di Marvel’s Iron Fist e Shun Oguri di Gintama, che fa il suo debutto in un film hollywoodiano.

Quanti film sono

Il primo film esce nel 2021. Ma i fan sono in attesa di una incredibile sorpresa. Arriva infatti il sequel di Godzilla vs. Kong. Dovrebbe uscire nel 2024. La trama, secondo quanto ci viene svelato dalla sinossi, approfondirà ulteriormente la storia dei mostri che abitano la Terra Cava, esplorando la battaglia epica che ha dato origine a esseri mitologici ora intimamente legati al destino dell’umanità. Recentemente, il film ha annunciato l’inizio delle riprese con una foto dal set, alimentando ulteriormente l’attesa.