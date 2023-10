Frank e Lola, come finisce il film? Trama e finale del thriller

“Frank & Lola” è un thriller con atmosfere drammatiche prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2015 e ha una durata di un’ora e 28 minuti. Come si conclude il film lo scopriamo di seguito.

Regia e curiosità sul film “Frank & Lola”

La regia è firmata da Matthew Ross, con Michael Shannon nel ruolo di Frank Reilly e Imogen Poots nel ruolo di Lola. Nel cast figura anche Michael Nyqvist nel ruolo di Alan Larsson. Le riprese si sono svolte principalmente a Parigi, Francia, e nelle zone circostanti. La produzione è stata realizzata in collaborazione tra Parts and Labor, FullDawa Films e Killer Films, ed il film è noto a livello internazionale con lo stesso titolo.

La trama del film

La trama del film segue Frank, uno chef di Las Vegas, che incontra casualmente Lola, una giovane donna appena arrivata in città, di cui si innamora. Lola ottiene un lavoro come stilista, e Frank inizia a provare gelosia nei confronti del suo capo Keith Winkleman, il quale chiarisce a Frank che non è solito instaurare relazioni sentimentali con i propri clienti. Frank, però, scopre dell’avventura di una notte tra Lola e un uomo sconosciuto, il che lo sconvolge e lo fa sentire tradito.

In seguito, Frank vede un uomo nel bar maltrattare la sua ragazza, lo segue fuori e, in preda alla rabbia, lo aggredisce, finendo per finire in prigione. Lola riesce a farlo uscire di prigione e gli confida che il precedente fidanzato di sua madre, Patricia, un milionario svedese, l’aveva violentata l’estate precedente, spiegandogli che la sua infedeltà deriva da questa circostanza.

Il finale della pellicola

Nel finale del film “Frank & Lola”, la relazione tra Frank e Lola vive fasi alterne a causa dei molti ostacoli e delle rivelazioni che emergono durante la trama.

Senza rivelare troppi dettagli specifici, diciamo che il finale offre un’evoluzione significativa nella dinamica tra i due protagonisti e riserva alcune sorprese inaspettate che influenzeranno il loro destino. La storia si conclude in modo intrigante, lasciando spazio a interpretazioni personali e discussioni sul destino dei personaggi principali.