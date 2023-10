Rogue Warfare, quanti film sono? Dove è stato girato?

Rogue Warfare è un film d’azione con sfumature drammatiche proveniente dagli Stati Uniti d’America. Questa pellicola è stata realizzata nel 2019 e ha una durata di un’ora e 43 minuti.

Regia e cast del film

Il regista di Rogue Warfare è Mike Gunther, mentre i protagonisti principali sono Daniel e Ralph, interpretati rispettivamente da Will Yun Lee e Jermaine Love. Nel cast troviamo anche Rory Markham nel ruolo di James.

Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti, principalmente a Los Angeles e nelle zone circostanti della California. La produzione è stata curata dalla 5150 Action in collaborazione con Dovecheck Productions e Highland Film Group (HFG).

Trama e finale

La storia si svolge in un’epoca in cui la minaccia del terrorismo internazionale era molto presente. Una nuova organizzazione ha messo in atto una minaccia terroristica mirata a seminare il caos in tutto il mondo. Di fronte a questa emergenza, viene costituito un team eccezionale composto dai migliori militari provenienti dagli Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Cina e Francia.

Questi eroi devono unire le loro forze per sconfiggere questa rete terroristica e cercare di salvare il mondo da una crescente minaccia. Nonostante le diverse culture e lingue dei membri, così come i disaccordi tra le nazioni, dinanzi a questa nuova minaccia terroristica, tutte le differenze vengono accantonate. L’obiettivo è uno solo: l’unità. I membri del team lottano con coraggio e dedizione per sconfiggere le forze nemiche e proteggere la comunità internazionale da questa grave minaccia terroristica.

Quanti film sono di Rogue Warfare

Per chi non lo sapesse ad oggi siamo a quota tre film. Il primo film era uscito nel 2019 mentre gli altri due a ripetizione nel corso del 2020. Del resto l’idea di un trilogia era già emersa dopo la pubblicazione della prima pellicola, anche grazie al suo enorme successo. Da vedere ovviamente in ordine di uscita.