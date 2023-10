Lorenzo Licitra è fidanzato? Chi è la sua metà Gabriele Rossi?

Lorenzo Licitra è uno dei partecipanti del programma di Rai 1 i Tale e Quale Show. Da qualche anno ha un fidanzato di cui conosciamo bene la fama. Si tratta di Gabriele Rossi. Ecco cosa sappiamo di quest’ultimo

Chi è Gabriele Rossi

Gabriele Rossi è il compagno di Lorenzo Licitra. Questo talentuoso artista italiano ha una carriera eclettica che abbraccia la danza, la recitazione, la televisione e il cinema.

Nato ad Alatri nel 1988, Gabriele Rossi ha iniziato la sua carriera artistica nel 2007 come ballerino al Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2009, ha fondato la GR Dance Company, la sua compagnia di danza, consolidando ulteriormente il suo nome nel mondo della danza. Ha debuttato in televisione nel 2008 nella serie “Amiche mie” e nel 2009 nella celebre serie “L’onore e il rispetto” su Canale 5. Inoltre, ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “Meno male che ci sei.”

Nel 2016, Gabriele Rossi ha partecipato alla prima edizione VIP del Grande Fratello, classificandosi al secondo posto. Nel 2021, ha unito la sua passione per la danza e la recitazione nel film “Carla,” basato sulla vita dell’étoile Carla Fracci.

La relazione con Garko e il fidanzamento con Gabriele Rossi

Gabriele Rossi è stato coinvolto in relazioni pubbliche, incluso un noto rapporto con l’attore Gabriel Garko. La sua relazione con Garko, iniziata quando aveva 19 anni, è stata oggetto di notizie a causa di alti e bassi. Successivamente, ha iniziato una nuova storia d’amore con Lorenzo Licitra, vincitore di X-Factor. Nel 2020, ha fatto coming out in televisione, confermando la sua relazione con Licitra.

I due sono una coppia da tre anni e hanno iniziato a convivere durante la pandemia. Sono molto uniti e gelosi l’uno dell’altro, e, come Gabriele Rossi ha sottolineato, non sono favorevoli alle relazioni aperte. Il talent show a cui Lorenzo Licitra ha partecipato è stato il punto di inizio della loro storia d’amore. L’attore romano ha sempre amato il programma e dopo la vittoria di Lorenzo, ha trovato naturale scrivergli.