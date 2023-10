Anima Gemella, dove è stato girato? Chi sono gli attori protagonisti? Ci sarà una seconda stagione?

Va in onda la tanto attesa serie televisiva “Anima Gemella” composta da quattro emozionanti episodi, che verrà trasmessa in prima visione a partire da mercoledì 11 ottobre 2023 su Canale 5.

Anima Gemella, chi compone il cast? Dove è stata girata la serie?

Questa coinvolgente storia è portata avanti dai talentuosi attori Daniele Liotti e Chiara Mastalli, con la regia di Francesco Miccichè. Non mancano inoltre attori del calibro di Davide Iacopini, Stefania Roccae Barbara Bouchet.

La serie si svolge principalmente a Torino, e le riprese si sono concentrate in luoghi emblematici tra cui Piazza Solferino, Piazza Statuto, e Via Cernaia, il Quadrilatero romano, i Murazzi e i Circoli Canottieri del Po. Alcune scene significative sono state girate a Lesa, nella provincia di Novara, mentre gli interni sono stati realizzati a Roma.

Anima Gemella, la trama

La trama di “Anima Gemella” si svolge a Torino, dove Carlo, un affascinante e talentuoso medico, è tormentato dalla perdita della moglie Adele. Il rimorso lo attanaglia per non essere riuscito a salvarla durante una tragedia medica. Margherita, sua collega all’ospedale e migliore amica di Adele, lo ha sostenuto nel superare il lutto, tanto che Carlo ha deciso di chiederla in sposa. Tuttavia, le sue certezze vacillano quando Nina, una misteriosa donna dal passato intricato e dotata di abilità nel mimare voci, fa la sua comparsa.

La serie vede Carlo intraprendere un’indagine per scoprire la verità, portando alla luce segreti del passato che coinvolgono tutte le persone legate a lui e alla sua defunta moglie. Per Carlo e Nina, questa ricerca diventa anche un’opportunità per esplorare le profondità delle loro anime, liberandosi del passato per dare spazio a un nuovo presente. Man mano che gli episodi si susseguono, la verità sulla morte di Adele si fa sempre più chiara, mentre Carlo e Nina si ritrovano ad affrontare sentimenti imprevisti e intensi. Carlo si troverà affascinato dalla genuinità di Nina, mentre lei sarà conquistata dalla profondità dei sentimenti che Carlo prova per lei.

Per quanto riguarda la possibilità che si faccia una seconda stagione, al momento non ci sono notizie in merito: collegatevi con costanza a nonsolo.tv per saperne di più.