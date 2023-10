Chi è Massimo Pusceddu, compagno di Tessa Gelisio? I due hanno figli?

Tessa Gelisio, volto noto della televisione, condivide la sua vita con Massimo Pusceddu da più di due decadi. Questo amore è nato sul luogo di lavoro e ha radici profonde nella loro comune origine sarda. Sappiamo qualcosa in più di lui? Ebbene nonostante la sua riservatezza ecco cosa si vocifera sul suo conto.

Massimo Pusceddu, l’uomo che ha rubato il cuore di Tessa

Massimo Pusceddu, compagno di Tessa , ha una vita molto riservata sebbene lavori anche lui nel mondo della televisione. Mentre Tessa è una ex modella divenuta conduttrice, autrice, imprenditrice e blogger, Massimo lavora nel mondo del cinema come cineoperatore. Il loro incontro avvenne oltre vent’anni fa, e da allora non si sono mai separati, collaborando anche professionalmente.

Suonerà strano ma i due riescono a lavorare braccio a braccio ormai da quando stanno insieme senza alcun problema. Anche durante la pandemia da Covid-19, Tessa Gelisio e Massimo Pusceddu sono riusciti a continuare il loro lavoro televisivo con Cotto e Mangiato, trasmettendo dalla loro cucina di casa. Questa sfida ha richiesto grande impegno ma ha dimostrato la loro dedizione alla professione televisiva. Proprio lei in una intervista diceva “ora siamo solo noi due, ci arrangiamo e portiamo avanti la trasmissione. Ci mettiamo il triplo del tempo ovviamente, anche perché non abbiamo tutte le altre competenze professionali specifiche, ma lavorando da tanti anni in tv riusciamo a cavarcela”.

Una vita fatta non solo di tv per Massimo e Tessa

Tessa Gelisio e Massimo Pusceddu non solo condividono la vita lavorativa in televisione ma hanno anche avviato insieme un’azienda agricola chiamata Tenuta La Sabbiosa a Sant’Antioco, in Sardegna. Qui producono vino, seguendo la tradizione vinicola dell’isola.

Massimo Pusceddu e Tessa Gelisio hanno figli?

Ad oggi Massimo e Tessa non hanno figli. Sembra che sia proprio la presentatrice a non volerne e a non sentirsi pronta a ricoprire il ruolo di madre. Per adesso si godono i momenti di condivisione della casa e del lavoro.