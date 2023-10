The Reunion quante puntate sono? Come finisce la miniserie?

La serie televisiva “The Reunion” è un adattamento del celebre romanzo “La jeune fille et la nuit” di Guillame Musso. In onda su Rai 2 a partire dal 4 ottobre non resta che scoprire qualcosa in più su trama, numero di episodi e quando finisce.

La trama della miniserie The Reunion

La miniserie nata su ispirazione del romanzo narra la storia di tre amici che si riuniscono dopo anni in occasione di un raduno di classe, momento in cui riaffiorano misteri legati alla misteriosa scomparsa della loro amica Vinca. La brillante studentessa, prende una sorprendente decisione: fuggire con il suo professore di filosofia. Tuttavia, c’è un colpo di scena inatteso – Vinca non tornerà mai più. I suoi più cari amici, Fanny, Thomas e Maxime, condividono un oscuro segreto legato a lei, e questo segreto terribile li tiene uniti. Dopo un quarto di secolo, quando si riuniscono, emergono dettagli sconcertanti sulla verità nascosta che li ha tormentati per così tanto tempo.

Quanti episodi sono?

La serie è composta da sei episodi. I sei episodi della serie saranno trasmessi tutti su Rai 2, con una cadenza di due puntate ogni mercoledì a partire dal 4 ottobre 2023. Per il successo che hanno avuto i primi due episodi, nella puntata di mercoledì 11 ottobre 2023 avremo una bella carrellata di 4 episodi.

Durata degli episodi e quando finisce la miniserie

Ogni episodio di “The Reunion” ha una durata approssimativa di 50 minuti. Si sottolinea che nella prima puntata sono stati trasmessi due episodi, mentre nella seconda puntata è stata organizzata una maratona con la trasmissione di quattro episodi consecutivi. La quale cosa vuol dire che in sole due puntate chiuderemo il cerchio di questa storia con tanti interrogativi e molteplici segreti

Questi dettagli forniscono una panoramica chiara sulla serie “The Reunion,” inclusi il numero di episodi, le date di trasmissione e la durata degli stessi. Per chi si fosse perso i primi due episodi li trova anche caricati su Rai Play.