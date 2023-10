Le Mans ’66 – La grande sfida: qual è la storia vera dietro il film?

“Le Mans ’66 – La grande sfida” è un film del 2019 che narra la sfida tra due importanti case automobilistiche, Ford e Ferrari, che si sono sfidate con i loro migliori veicoli per conquistare la prestigiosa gara. Il film trae ispirazione da eventi storici, nello specifico la gara del 1966. Ecco quali

Il cast del film Le Mans ’66 – La grande sfida

Il cast del film include Matt Damon nel ruolo di Carroll Shelby e Christian Bale in quello di Ken Miles. Carroll Shelby è stato un ex pilota e costruttore di auto, mentre Ken Miles era un pilota di grande talento ma dal carattere irascibile.

“Le Mans ’66 – La grande sfida” è stato candidato a quattro premi Oscar nel 2019 e ha vinto nelle categorie miglior montaggio e miglior montaggio sonoro.

Quale vera storia nasconde la pellicola?

Il film è ispirato da una storia vera, la rivalità tra Ford e Ferrari, due case automobilistiche di spicco. Nel 1963, tre anni prima della gara, Ford aveva proposto l’acquisizione della scuderia Ferrari per 12 milioni di dollari. Tuttavia, Enzo Ferrari rifiutò l’offerta quando scoprì che ci sarebbero state restrizioni sulla sua libertà decisionale. Questo rifiuto ha spinto Ford a cercare di sconfiggere Ferrari a Le Mans, una gara tradizionalmente dominata dagli italiani.

. La gara a Le Mans ha visto la Ford ottenere inizialmente un buon posizionamento, ma con l’arrivo della pioggia, Ferrari ha guadagnato terreno. La gara è stata caratterizzata da incidenti e pit stop, ma alla fine la Ferrari è stata costretta al ritiro, consentendo alla Ford di conquistare la vittoria, sconfiggendo la casa italiana per la prima volta nella storia della competizione.

La creazione della Ford GT40

La Ford GT40 è stata creata come prototipo proprio per quell’occasione. Purtroppo ha trovato successo solo con l’aiuto dell’ex pilota Carroll Shelby dopo vari tentativi falliti. Nel 1966, Ford ha presentato diverse Ford GT40 Mk II per la gara, guidate dal team di Shelby e vari piloti, tra cui il pilota inglese Ken Miles