Primo Appuntamento, curiosità: quanto costa il ristorante e chi paga il conto nel format tv?

Flavio Montrucchio è il presentatore del noto programma Primo Appuntamento, in onda su Real Time, canale 31. Molte volte, guardando il romantico programma, ci siamo posti numerose domande riguardo alla sua iconica location. Il ristorante che accompagna i single in un possibile viaggio d’amore esiste davvero? E chi paga il conto nel format tv?

Il ristorante di Primo Appuntamento?

Il ristorante in questione è il Geco, situato nel quartiere Eur di Roma. Questa è la location originale sin dalla prima edizione del programma di Real Time. L’indirizzo esatto è Piazza Guglielmo Marconi, 23.

Il menù del ristorante è ampio e offre una selezione di Antipasti, Primi, Secondi e Dessert. La scelta spazia tra piatti di terra e di mare, con opzioni come il Prosciutto di Langhirano e Mozzarella di Bufala e la Tartare di salmone su Patate alla Senape per gli antipasti. Tra i primi, vi sono classici romani come i Tonnarelli con Carciofi Violetti e Guanciale Croccante. I secondi piatti includono prelibatezze come la Tagliata di Angus con Porcini e Fonduta di Taleggio. Una cura particolare è dedicata agli ingredienti, sempre scelti con cura. I dessert sono una delizia per i golosi, con opzioni come il Fior di Pastiera e il Cuore di Napoli.

Quanto costa il ristorante e chi paga il conto

Per quanto riguarda il pagamento del conto, i single partecipanti a Primo Appuntamento pagano effettivamente di tasca propria. Questo aspetto è rivelatore del loro carattere e della loro personalità. I prezzi sono piuttosto esosi, e si va da un minimo di 50 euro a persona, ovviamente per un menu completo.

Il personale del ristorante è composto da individui che possiedono effettivamente le competenze necessarie, ma sono stati selezionati in base a criteri di “resa televisiva” dal team produttivo Discovery e dalla casa di produzione Stand By Me. Durante le registrazioni del programma, gestiscono autenticamente la sala al posto del personale abituale del Geco e sono direttamente sotto la guida del maître.