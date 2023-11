Chi è stata l’attrice ad interpretare il ruolo di Cleopatra Jones? Che fine ha fatto?

Film del 1973, “Cleopatra Jones: Licenza di Uccidere” (Cleopatra Jones) è un film di Jack Starrett ambientato nella città di Los Angeles. Questa pellicola è un rappresentante del genere cinematografico noto come “blaxploitation”. Il film segnò il debutto dell’attrice afroamericana protagonista del film. Scopriamo insieme chi è.

Cleopatra Jones e il debutto di Tamara Dobson

Tamara Dobson è l’attrice protagonista del film Cleopatra Jones. Grazie al suo successo, due anni dopo, riprese il suo ruolo in “Operazione Casinò d’Oro”. Insieme a un altro film chiamato “Coffy”, diretto da Jack Hill nello stesso anno e interpretato da Pam Grier, “Cleopatra Jones: Licenza di Uccidere” contribuì a dar vita a un sottogenere della blaxploitation in cui le protagoniste erano donne afroamericane dotate di forza e determinazione.

Originaria di Baltimora e una dei quattro figli, ha iniziato la sua carriera di modella durante una sfilata annuale presso il Maryland Institute College of Art. Il suo talento non è sfuggito all’occhio attento di un dirigente del grande magazzino Hutzler, il quale ha riconosciuto il suo potenziale e l’ha aiutata a iniziare una carriera nel mondo della moda a New York.

Prestò il suo volto a spot televisivi per marchi di rilievo come Fabergé, Chanel e Revlon. Tuttavia, il suo vero ingresso a Hollywood è avvenuto nel 1973 quando ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film “Cleopatra Jones”. Successivamente, ha ripreso il ruolo nel sequel “Cleopatra Jones and the Casino of Gold”. Per interpretare il personaggio, ha dovuto imparare il karate in sole cinque settimane e ha eseguito personalmente numerose acrobazie.

Che fine ha fatto Tamara

Nell 2000, la vita di Tamara Dobson ha subito una drammatica svolta quando le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. La malattia ha rappresentato una sfida straordinaria per l’attrice, soprattutto considerando il suo coinvolgimento nel karate e il suo orgoglio personale. Nonostante la sua determinazione, Tamara Dobson ha purtroppo perso la battaglia contro la malattia nel 2006, a causa di complicazioni dovute a polmonite e sclerosi multipla. Oggi è sepolta nella sua città natale, Baltimora. Al momento della sua morte, non era sposata.