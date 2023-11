Clarice, quante stagioni ha la serie tv? Cosa ha in comune con Il silenzio degli innocenti?

Clarice, la serie TV sequel di un noto film, ha fatto un paio di anni fa il suo debutto in Italia su Rai 2 in esclusiva in prima visione assoluta. L’uscita italiana di Clarice fu per i primi due episodi dalle 22:05 alle 23:40, per poi riprendere in seconda battuta. Ma quante stagioni ha la serie tv? Cosa ha in comune con Il silenzio degli innocenti?

Clarice quante stagioni sono

La serie tv Clarice vanta oggi una sola stagione. Sebbene non ufficialmente cancellata non ci sono rumor su un ritorno in tv.

La serie tv conta un totale di dieci episodi. Il primo episodio, intitolato “Il silenzio è finito”, segue Clarice Starling mentre cerca di tornare al lavoro sul campo dell’FBI dopo un anno dall’uccisione di “Buffalo Bill”. Nel secondo episodio, “Fantasmi”, Clarice si trova coinvolta in un caso legato a un estremista, mettendo alla prova la sua posizione nella squadra.

La trama

La storia di Clarice si svolge nel 1993, un anno dopo gli eventi de “Il silenzio degli innocenti”. La protagonista, con il suo coraggio, affronta assassini seriali e predatori sessuali, mentre Washington è l’ambientazione in cui si trova, un luogo governato dagli affari politici. La trama è influenzata dai segreti di famiglia che hanno tormentato Clarice per molto tempo.

La relazione con il film Il silenzio degli innocenti

In pochi sanno che la serie tv in esame è stata a sua volta il sequel di un film datato 1993, ovvero Il silenzio degli innocenti. Un film molto particolare fortemente ripreso nel corso della serie tv, ovviamente ambientata negli anni 90 come la pellicola da cui prende ispirazione.

Il cast della serie tv di Rai 2

Nella serie TV, il ruolo di Clarice è interpretato da Rebecca Breeds, mentre nel film originale, “Il silenzio degli innocenti”, Jodie Foster ricopriva il medesimo ruolo e ottenne un Premio Oscar.