Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Pino Insegno?

Il noto showman italiano Pino Insegno ha avuto una vita sentimentale un pò turbolenta. Dai due grandi amori nella sua vita ha avuto ben quattro figli: Francesco, Matteo, Alessandro e Valerio. Per i più curiosi di seguito scopriamo qualcosa in più sul poker Insigno.

Francesco e Matteo, i figli di Pino Insegno e Roberta Lanfranchi

Pino Insegno ha avuto i primi due figli, Francesco e Matteo, dalla sua prima moglie, Roberta Lanfranchi. Francesco è nato il 9 gennaio 1998, mentre Matteo è nato nel 2003. Francesco, ex giocatore di pallacanestro, ha fatto il passaggio al calcio e dovrebbe attualmente militare con la Polisportiva Aics Guastalla di Reggio Emilia. E’ lui l’unico dei figli del conduttore a essere attivo sui social media, in particolare su Instagram, anche se il suo profilo non è molto curato.

Nel frattempo, Matteo è stato un calciatore nel settore giovanile della Lazio, ma ha poi intrapreso una carriera nel mondo della comunicazione. Attualmente dovrebbe essere un imprenditore nel settore della ristorazione e Ceo dell’agenzia Best Creative Studio. Francesco e Matteo hanno anche un altro fratello, Ettore, nato nel 2012 dalla relazione di Roberta Lanfranchi con Emanuele Del Greco.

Alessandro e Valerio, figli del suo secondo amore

Dalla sua compagna attuale, Alessia Navarro, Pino Insegno ha avuto Alessandro, nato nel 2014, e Valerio, nato nel 2019. Questi due figli sono ancora piccoli e frequentano la scuola.

Per quanto riguarda la vita privata dei figli di Pino Insegno, al di là dei due più giovani, non sono disponibili dettagli. Si può solo ipotizzare che i primi due siano felicemente fidanzati.

Dove vivono i figli più grandi e che lavoro fanno

Francesco vive tra Roma e Reggio Emilia, mentre Matteo risiede a Roma, dove ha anche la sua agenzia di comunicazione. Alessandro e Valerio vivono sempre a Roma insieme alla loro mamma e al papà. Non si hanno informazioni sui guadagni dei figli di Pino Insegno, ma è plausibile che Francesco e Matteo siano ormai finanziariamente indipendenti.