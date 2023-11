Temptation Island Winter: perché non andrebbe più onda?

La versione invernale di Temptation Island non andrebbe più onda: ecco il motivo

L’edizione invernale di Temptation Island sarebbe dovuta andare in onda nel gennaio 2024, tra il termine del Grande Fratello e l’inizio dell’Isola dei famosi. A quanto pare, ci sarebbe stato quanche cambio di programma nel palinsesto televisivo di Mediaset: il GF di Alfonso Signorini sarebbe prolungato e Temptation Island sarebbe slittato a settembre 2024.

Per quale motivo Temptation Island Winter non andrebbe più in onda? A rispondere alla domanda, ci ha pensato FanPage, che riporta: “Nelle ipotesi della produzione Fascino si era presa in considerazione la meta esotica, un luogo caldo dove poter adattare anche in inverno il programma senza intaccare l’estetica estiva. Tra le prime location prese in considerazione c’erano le Maldive. Opzione esclusa immediatamente per una distanza che avrebbe reso impossibili le riprese che sarebbero dovute partire tra dicembre e gennaio”. Infatti, nel periodo invernale Maria De Filippi è impegnata con le registrazioni di Uomini e Donne e Amici.

Tra le mete prese in considerazione, c’erano l’Egitto e il Marocco, ma come riporta FanPage, sarebbe stato fatto un dietrofront a causa del conflitto in Oriete e alla complicata situazione in quelle aree.