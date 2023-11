The Visit è basato su una storia vera? Come finisce?

Tutti coloro che hanno visto il film The Visit, si fanno una domanda inevitabile circa la sua derivazione da una storia vera. Scopriamo insieme se l’horror metacinematografico con una componente umoristica e scene disturbanti, prenda ispirazione da fatti realmente accaduti.

The Visit è basato su una storia vera?

Tranquillizziamo tutti coloro che temevano una presa ispirazione da una storia vera. Ebbene, la trama dell’horror di M. Night Shyamalan è frutto della pura creatività del regista de Il Sesto Senso. Tuttavia, il genere found footage, con abbondanti riprese in stile “camera a mano” e un plot credibile, seppur inquietante, ha tratto in inganno molti spettatori.

Qual è la trama

Il film, rilasciato nel 2015, segue la storia di Rebecca (Olivia DeJonge) e Tyler Jamison (Ed Oxenbould), due ragazzi inviati a trascorrere una settimana di vacanza dai loro nonni materni in Pennsylvania. La coppia anziana vive in una zona rurale completamente innevata, offrendo l’opportunità di vivere giorni familiari tra giochi, documentari amatoriali e biscotti fatti in casa. Nonostante i ragazzi non abbiano mai conosciuto i nonni prima di allora, si rivelano premurosi. Tuttavia, il comportamento strano della nonna e le regole imposte dal nonno metteranno presto i ragazzi in una situazione pericolosa. La madre dei due, Loretta (Kathryn Hahn), aveva interrotto i rapporti con i genitori, motivo per cui non li ha accompagnati in Pennsylvania. La tensione cresce quando i ragazzi scoprono il motivo delle regole restrittive e non vedono l’ora di tornare a casa.

Come finisce il film

Emergono rivelazioni inaspettate quando si scopre che i veri nonni dei giovani fornivano assistenza presso un ospedale psichiatrico a una coppia di malati di mente. Questi, tragica ironia, li hanno uccisi per sostituirsi a loro, con l’intenzione di avvicinarsi ai nipoti di cui sentivano spesso parlare. In un passato lontano, la donna coinvolta aveva compiuto un gesto scioccante: aveva gettato i suoi due figli in un pozzo, convinta che fosse un lago custodito da esseri alieni destinati a purificare gli umani dalle loro impurità. Il loro piano nefasto mirava a ripetere la stessa sorte per i figli di Loretta.