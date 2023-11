Scontro tra titani, quanti film sono? In che ordine vederli? È previsto un nuovo capitolo?

Il film “Scontro tra titani”, diretto da Louis Leterrier nel 2010, si inserisce nella lunga tradizione di pellicole ambientate nella mitologia greca. Questo remake, interpretato da Sam Worthington come l’eroe Perseo, affronta il confronto tra gli Dei dell’Olimpo e i Titani, con radici profonde nel mito. Per chi è innamorato perso di questo genere, andiamo a vedere insieme quanti film sono e in che ordine vederli.

Scontro tra titani, il primo film

Il primo film, Scontro tra titani, prodotto da Warner Bros Pictures, ha ottenuto un notevole successo internazionale, incassando oltre 490 milioni di dollari in tutto il mondo. Nonostante ciò, ha ricevuto critiche negative, specialmente dalla stampa americana, ottenendo due candidature ai Razzie Awards.

La Furia dei Titani: il sequel

Il successo ha spinto la produzione a realizzare un sequel, “La furia dei titani”, diretto da Jonathan Liebesman nel 2012. Ambientato dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo, il film vede Perseo, interpretato ancora una volta da Sam Worthington, impegnato in una nuova avventura per salvare gli Dei e gli uomini dall’ascesa del malvagio Crono.

Terzo capitolo nell’aria?

Nonostante l’annuncio nel 2011 di un terzo capitolo intitolato “La vendetta dei titani”, la Warner Bros. ha messo in stand-by il progetto. Il produttore Basil Iwanyk ha dichiarato che un terzo film sarebbe stato possibile solo con un’idea originale e fresca. Tuttavia, l’attore Sam Worthington e la produzione hanno successivamente abbandonato completamente il progetto, lasciando incerte le speranze di vedere un terzo capitolo sul grande schermo.

In che ordine vedere i film

La struttura dei film, in termini di svolgimento della trama, sebbene criticata, segue un determinato filo temporale. Pertanto entrambe le pellicole vanno viste in ordine di uscita, partendo appunto da Scontro tra Titani e completando con La Furia dei Titani (anche perché come detto quest’ultimo riprende dieci anni dopo gli eventi del primo film).