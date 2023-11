Chi è e da dove viene Chiara Mangiatutto? Le sfide alimentari pericolose e le polemiche sul web

Mai sentito parlare di Chiara “Mangiatutto”? Si tratta di una giovane ragazza che sta spopolando sui social per un motivo alquanto insolito.

Le sfide culinarie di Chiara sono un’interpretazione sociale del famoso programma americano “Man vs Food”. Su TikTok, dove i suoi contenuti diventano virali con milioni di visualizzazioni, Chiara affronta cibi di ogni genere in quantità sorprendenti.

Una delle sue sfide più recenti, mangiare un maritozzo salato in formato XXL, ha raggiunto ben 9 milioni di visualizzazioni. Ecco quindi che sveliamo di seguito tutto ciò che sappiamo di lei.

Da dove viene Chiara Mangiatutto

Chiara è una ragazza siciliana, precisamente originaria di Siracusa. La giovane ha conquistato il titolo di “Regina delle Food Challenge” sui social, grazie alle sue sfide culinarie virali. Ma chi è Chiara e qual è il segreto dietro la sua capacità di mangiare in quantità impressionanti?

A parte la sua passione per le sfide alimentari, Chiara, 27 anni e studentessa universitaria con radici siciliane, ha condiviso che la sua avventura nei social è iniziata durante le sfide ispirate a “Man vs Food” nei locali. Ha voluto provare, si è divertita e si è messa in gioco, dando vita a un successo che ha conquistato il pubblico online.

Pubblica le sue sfide anche sul profilo YouTube, dove ha oltre 3000 iscritti (alla data di pubblicazione del post, 13 novembre) e dove si racconta:

“Mi chiamo Chiara, ho 27 anni e sono siciliana. Ho una grande passione per il buon cibo e per le sfide alla “Man vs Food”.

Ho iniziato a fare questo tipo di sfide in concomitanza con l’inizio dei miei studi universitari, ma non ho mai reso pubblico tutto ciò a causa della mia timidezza.

Ho deciso di abbattere questo mio grande scoglio dando spazio a “Chiara Mangiatutto”: Il mio alter ego coraggioso, disinibito e ambizioso”.

Queste sfide – anche per il contesto casalingo in cui sono spesso girate – ricordano in qualche forma i video del compianto YouTubo anch’io.

La sfida alimentare pericolosa e le polemiche del web

Nonostante il successo e l’amore del pubblico, Chiara ha affrontato domande inopportune riguardo alla sua magrezza in relazione alle sue imprese culinarie. Rispondendo, ha sottolineato che non mangia in modo eccessivo quotidianamente, poiché sarebbe dannoso per la salute. La sua dieta si basa su alimenti ad alto volume e bassa densità calorica, come molte verdure, e pratica regolarmente attività fisica, includendo lunghe camminate.

Di fronte a insinuazioni su possibili disturbi alimentari, Chiara è stata chiara nel respingere tali paragoni. Ha dichiarato che confrontarla con chi soffre di anoressia o bulimia è offensivo, soprattutto considerando le difficoltà reali di coloro che lottano con tali disturbi.

Di recente però è tornato sulla questione Gabriele Parpiglia, che ha annunciato sul profilo Instagram di avere pronto una inchiesta sulla vicenda di Chiara Mangiatutto:”Questa è una storia pericolosissima . Oltre le #challange. Dietro il sistema di #chiaramangiatutto è tutto molto ‘strano’ ma soprattuto va fermata subito questa vicenda”.

Andremo a vedere cosa emergerà (ed eventualmente aggiorneremo questo stesso post: stay in touch!)