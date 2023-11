Chi è Mariangela Eboli, compagna di Checco Zalone? I due hanno figli?

Mariangela Eboli, compagna di Luca Medici, noto come Checco Zalone, è una figura discreta. Sebbene sia la compagnia di vita (pare infatti che i due non siano ancora ufficialmente sposati) di un personaggio molto stravagante ed estroso, la sua carriera e la sua vita privata sono molto ma molto riservate. Dunque, a copriamo di più sulla sua vita e la relazione con il celebre comico.

Le origini di Mariangela Eboli

Mariangela Eboli è nata a Triggiano, provincia di Bari, e, nonostante la sua riservatezza, alcune interviste di Checco Zalone suggeriscono che abbia trascorso la sua infanzia in America, dove ha ricevuto un’educazione evangelista.

I figli di Checco e Mariangela

Luca Medici e Mariangela Eboli, entrambi pugliesi, si sono incontrati in un locale dove lei lavorava come cantante di pianobar. La coppia, legata sentimentalmente dal 2005, ha due figlie: Gaia, nata nel 2013, e Greta nel 2017. Il loro primo incontro, avvenuto in pizzeria, ha segnato l’inizio di una relazione speciale.

La vita di Mariangela Eboli è caratterizzata dalla sua riservatezza e dal suo contributo al mondo artistico e imprenditoriale di Checco Zalone. La coppia continua a mantenere una relazione forte, testimoniata dalla loro storia che ha radici nel lontano 2005.

Di cosa si occupa Mariangela?

Prima di incontrare Luca Medici, Mariangela lavorava come cantante e ha contribuito al talento artistico di Checco Zalone apparendo in alcuni dei suoi film. In passato, è stata vicedirettore presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions fino al 2002.

Attualmente, amministra la Mzl Srl, società fondata e di proprietà di Checco Zalone, con un patrimonio stimato di 5 milioni di euro. Secondo un’indagine del Corriere della Sera, Mariangela riesce ad ottenere un guadagno di 9.000 euro attraverso questa società. Per il resto non si conosce granché della sua vita privata, in quanto sia lei che il compagno cercano di tenere lontano dai riflettori la quotidianità, forse per proteggere le bambine.