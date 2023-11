Shooter è basato su una storia vera? Come finisce? Esiste un sequel?

Il film “Shooter”, uscito nel 2007, appartiene al genere thriller d’azione e vede Mark Wahlberg come protagonista. Scopriamo insieme se per caso il film sia basato su una storia vera, quale sarà il suo finale e se esiste un sequel.

Shotter, una storia vera?

Scritto da Jonathan Lemkin, il film è un adattamento cinematografico del romanzo “Una pallottola per il presidente” di Stephen Hunter, pubblicato nel 1993. Si tratta del primo racconto dedicato al personaggio di Bob Lee Swagger, un tiratore scelto reduce da una missione in Etiopia. Jonathan Lemkin ha apportato significative modifiche alla trama originaria, spostando l’ambientazione post Vietnam a un contesto più contemporaneo. La sua sceneggiatura ha attirato l’attenzione di Antoine Fuqua e Mark Wahlberg, ottenendo così il via libera per la produzione. Sicuramente né film né libro sono frutto di fatti davvero accaduti.

La trama ed il finale del film

Il protagonista di Shooter, Bob Lee Swagger, un ex sergente dei Marines specializzato come cecchino, viene coinvolto dalla CIA in un piano per proteggere il presidente durante un incontro con un arcivescovo etiope. Tuttavia, Swagger si trova incastrato in un complotto che lo accusa ingiustamente di pianificare un attentato. Ferito durante l’operazione, Swagger fugge e cerca vendetta, cercando nel contempo di dimostrare la sua innocenza e smascherare i veri colpevoli.

Dopo tante peripezie, davanti al procuratore generale, riesce a dimostrare che il fucile incriminante è stato reso inerte e non può aver sparato. Il colonnello Johnson viene anch’esso scagionato dalle accuse. Swagger agisce eliminandoli tutti i cattivi e facendo saltare in aria la loro base. Infine, raggiunge Sarah e insieme partono in macchina verso un futuro incerto.

Possibilità di un sequel?

Sebbene “Shooter” non abbia ottenuto un grande successo iniziale tra critica e pubblico, nel corso degli anni ha guadagnato sempre più ammiratori. Il film offre sequenze d’azione di grande impatto e momenti memorabili, contribuendo alla sua crescente reputazione nel tempo. Ad ogni modo non esiste un secondo film né tuttora se ne vocifera l’intenzione.