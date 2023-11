Carol Alt a 62 anni su OnlyFans: “E’ l’onda del futuro”

Nel mondo sempre più digitalizzato e influenzato dalla presenza online, l’iconica modella degli anni ’80, Carol Alt, ha preso una decisione sorprendente a 62 anni: è sbarcata su OnlyFans. In un’intervista esclusiva a PageSix, Alt ha rivelato che questa scelta è guidata dalla sua volontà di avere il pieno controllo della propria immagine, un aspetto che ha eluso la modella per oltre 44 anni di carriera. Questo passo audace rappresenta non solo un’evoluzione personale per Alt ma anche una sfida alle convenzioni dell’industria della moda.

Il Pieno Controllo con OnlyFans

L’ingresso di Carol Alt su OnlyFans segna una nuova era nella sua carriera. Affermando di non possedere nemmeno una delle sue foto dopo 44 anni di lavoro, Alt ha deciso di rompere questa tradizione assumendo il suo fotografo e aprendo un account sulla piattaforma. Questa mossa le consente di avere l’assoluto controllo sulle immagini che pubblica, un aspetto fondamentale per l’artista che ha contribuito a definire gli standard di bellezza degli anni ’80.

Una Rivoluzione nell’Industria della Moda

La decisione di Carol Alt di abbracciare OnlyFans potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’industria della moda, tradizionalmente guidata da agenzie di modelle e fotografi. L’autonomia artistica offerta dalla piattaforma potrebbe ispirare altri professionisti del settore a seguire il suo esempio, riscrivendo le regole e ridefinendo i canoni estetici.

“L’Onda del Futuro”

Alt ha descritto la sua scelta di aderire a OnlyFans come “l’onda del futuro”. Questa dichiarazione potrebbe essere interpretata come un’indicazione di come l’industria della moda si stia evolvendo verso modelli di business più individuali e centrati sull’artista. La possibilità di definire la propria immagine potrebbe diventare una priorità per molte altre figure di spicco.