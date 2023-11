Chi è Greta Creta Cuoghi? Cosa sappiamo della moglie misteriosa di Benjamin Mascolo?

Benjamin Mascolo ha sorpreso tutti sposando in gran segreto la modella Greta Cuoghi, un gesto che ha catturato l’attenzione di chi segue da vicino la vita della coppia. Questo matrimonio inaspettato è avvenuto solo un anno dopo che Benji Mascolo aveva annunciato il desiderio di sposare la donna amata, svelando la serietà della loro relazione. L’attore sembra aver dimenticato rapidamente la sua precedente relazione con Bella Thorne, ormai conclusa da più di un anno.

Benjamin Mascolo convola a nozze con una donna X

Dopo essere stato il protagonista di una vita tra sesso, droga e rock and roll, Benji Mascolo ora intraprende il cammino del matrimonio. La domanda sorge spontanea: cosa lo ha spinto a compiere questo passo così repentino? Le sue dichiarazioni precedenti riguardo alla sua fidanzata, in cui specificava che “non si è mai drogata”, sollevano interrogativi sulla sua motivazione. La sua storia di traumi sembra contrastare con la sua rapida decisione di sposarsi, portando a riflettere se questo matrimonio sia un tentativo mediatico di dimostrare una sorta di “purificazione”.

Chi è Greta Cuoghi?

La misteriosa sposa di Benjamin Mascolo è Greta Cuoghi, una modella di Modena. Tuttavia, nonostante la visibilità mediatica di Mascolo, c’è stato un misterioso velo di segretezza attorno a Greta. Il matrimonio civile si è svolto a Modena, ma la scelta di mantenere la riservatezza sorprende, considerando la precedente esposizione social con Bella Thorne.

La cerimonia, celebrata con un rito civile, ha avuto luogo in totale riservatezza, un atteggiamento inconsueto per Mascolo, noto per condividere apertamente la sua vita sui social. La mancanza di annunci ufficiali ha alimentato il mistero intorno alla coppia. Nonostante ciò, alcuni hanno intercettato la coppia per strada poco dopo la cerimonia, rendendo virale un video che mostra Greta vestita di bianco con un bouquet, mentre Benji le stringe la mano.