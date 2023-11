Killer Elite, come finisce? Esiste un sequel? | E chi sono gli uomini piuma?

Killer Elite è un thriller d’azione del 2011 diretto da Gary McKendry. La pellicola è frutto della collaborazione tra diverse società di produzione, con un budget considerevole di 70 milioni di dollari. Scopriamo trama, sequel e chi sono gli uomini Piuma.

Chi sono gli Uomini Piuma di Killer Elite

Il film Killer Élite è tratto dal romanzo Gli uomini Piuma (1991) di Sir Ranulph Fiennes. Il film, che ha debuttato il 1º giugno 2012, segue una trama parzialmente ispirata a eventi reali, narrando le vicende di ex membri delle forze speciali britanniche inseguiti da un team di assassini. Ad ogni modo gli uomini piuma sono i componenti di una organizzazione segreta.

La trama ed il finale del film

Il film inizia negli anni ’80 in Messico dove i mercenari Danny Bryce, Hunter, Davies e Meier sono impegnati in un omicidio che prende una svolta tragica. Danny, distratto dal rendersi conto di aver ucciso il bersaglio davanti al figlio, viene colpito, segnando profondamente il suo destino. Ritiratosi in Australia, Danny è richiamato in Oman da un intermediario noto come l’Agente.

Danny apprende che Hunter ha fallito una missione da 6 milioni di dollari*, e se non la completa, Hunter sarà giustiziato. La nuova missione consiste nell’uccidere tre ex membri delle SAS responsabili dell’uccisione dei figli dello sceicco Amr durante la Ribellione di Dhofar. Danny deve ottenere le loro confessioni su video, simulando le loro morti come incidenti. Le complicazioni sorgono con il coinvolgimento del governo britannico e dei Feather Men, gli Uomini Piuma.

Il cast e le possibilità di un sequel

Il film vanta un cast di talento. Jason Statham, nel ruolo di Danny Bryce, porta sullo schermo la complessità emotiva del personaggio principale. Clive Owen interpreta l’intransigente esecutore dei Feather Men, Spike Logan, mentre Robert De Niro veste il ruolo di Hunter con la sua presenza magnetica. Il resto del cast, tra cui Dominic Purcell, Aden Young e Yvonne Strahovski, contribuisce a dare vita a personaggi ricchi di sfumature.

Per quanto concerne la possibilità di un sequel, ad oggi non c’è rumors circa un ritorno sullo schermo dei personaggi di questo particolarissimo film.