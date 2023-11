Quanto costa un taglio di capelli da Rossano Ferretti?

In occasione della prima edizione del talent show dedicato all’hairstyling, vediamo insieme quanto costa un taglio di capelli di Rossano Ferretti. Questo programma sarà trasmesso su Real Time e Rakuten TV.

Il costo del taglio dell’hairstylist

Prima di capire come funzionerà il nuovo programma, cerchiamo di capire Ferretti quanto vale, o meglio quanto valgono economicamente i suoi lavori. Data la fama del noto hairstylist e date le sue abilità nella cura dei capelli, rivolgersi al suo salone non ha proprio un costo modico. Un taglio può venire a fare anche più di 150 euro, insomma non proprio alla portata di tutti.

Come funziona il programma di Rossano Ferretti

Dieci parrucchieri professionisti, tra cui Andrea, Graziano, Giuseppe, Fracaro, Lorenzo, Asia, Sara, Arianna, Mariarachele e Piera, si sfideranno per emergere come futuri talenti dell’hairstyling in Italia. Durante le puntate, numerose personalità famose, come Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell’Atte, Giorgia Surina, Beatrice Valli e altri, visiteranno lo studio di HairStyle, fornendo consigli e suggerimenti di stile.

Dal 16 novembre, Rossano Ferretti e Rudy Mostarda saranno responsabili della valutazione dei lavori dei concorrenti, offrendo loro preziosi consigli. Ferretti mira a elevare la percezione pubblica della professione di parrucchiere, mentre Mostarda evidenzia l’ambizione e la passione dei partecipanti per questo campo.

Quali sono i premi?

Rossano Ferretti condurrà il talent show in diverse versioni, inclusi paesi come Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e Italia. Ogni edizione vedrà Ferretti valutare i partecipanti affiancato da un co-presentatore del Paese ospite.

Il vincitore di questa prima edizione di HairStyle The Talent Show sarà premiato con 150.000 euro, un supporto per aprire uno studio con un team di esperti, il patrocinio dei marchi partner e un assegno aggiuntivo di 10.000 euro per il proprio salone. Inoltre, farà parte del team internazionale di formatori del rinomato master per parrucchieri ‘Mdb Education’.