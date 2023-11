Ciao Darwin 9, perché il sottotitolo è Giovanni 8,7?

La prossima edizione di Ciao Darwin, ormai arrivata a quota 9, ha svelato un dettaglio intrigante: il suo sottotitolo. Si tratta di Giovanni 8,7. Ma cosa vorrà dire? Lo scopriamo qui di seguito?

Giovanni 8,7 a cosa fa riferimento il sottotitolo di Ciao Darwin 9?

La dicitura nel titolo di Ciao Darwin 9 Giovanni 8,7 si ispira a un celebre versetto del vangelo secondo Giovanni. La frase nello specifico è quella pronunciata da Gesù “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. Ecco che il riferimento in questione diventa il fulcro di questa nuova stagione televisiva che sarà trasmessa su Canale 5.

La società di produzione Sdl Tv, legata a Sonia Bruganelli e responsabile dello show condotto da Paolo Bonolis, ha diffuso un’anteprima della prossima edizione di Ciao Darwin. La locandina raffigura il titolo e il sottotitolo, chiaramente richiamando il passaggio evangelico di Giovanni 8.7. Questo suggestivo riferimento promette una stagione televisiva ricca di significati e spunti di riflessione.

L’uso dei sottotitoli nel titolo del programma

Inaugurata nel 2007 per la quinta stagione, l’uso dei sottotitoli ha rappresentato una svolta nel programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo quattro anni, il ritorno del programma in video è avvenuto con l’introduzione de “L’Anello mancante”, successivamente evoluto nel 2010 in “La Regressione”.

Dopo un’interruzione di sei anni, nel 2016 è emerso “La Resurrezione”, seguito nel 2019 da “Terre Desolate”. Quest’ultima edizione ha attirato l’attenzione soprattutto per l’incidente grave accaduto a un concorrente durante il gioco dei rulli, portando alla chiusura dello show.

A partire da questa edizione, la particolare prova non farà più parte del programma, nonostante sia confermato il ritorno del genodromo. Il pubblico in studio sarà presente come sempre, con Bonolis, che in precedenza a Tv Talk, ha smentito voci riguardo alla presenza di una sezione dedicata alla comunità LGBTQ+. “Non vedo perché gli Lgbtq+ debbano essere segregati, dovrebbero poter sedere tranquillamente insieme agli altri senza etichette”, ha ribadito Bonolis.