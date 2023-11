Gunpowder milkshake 2 quando uscirà? Cosa sappiamo il sequel del film uscito nel 2021

Il film d’azione e thriller, Gunpowder Milkshake 2, è attualmente in fase di sviluppo. Si tratta del seguito di Gunpowder Milkshake, uscito nel 2021, che racconta la storia di Sam (interpretata da Karen Gillan), una ragazza abbandonata dalla madre Scarlet (interpretata da Lena Headey), un’assassina di alto profilo, e costretta a scappare. Cresciuta da The Firm, un spietato sindacato criminale, Sam diventa a sua volta una sicaria nonostante l’allontanamento dalla madre.

Gunpowder Milkshake 2: Il sequel in sviluppo

Il sequel offre solide premesse, con una trama incentrata su omicidi e una possibile ricerca di redenzione. Karen Gillan ha recentemente comparato l’universo di Gunpowder Milkshake a quello del sicario John Wick, descrivendo il film come un mondo simile, ma caratterizzato da una tonalità più stravagante, folle e stilizzata. Pare che sia in uscita per la fine del 2023.

Il Cast e qualche curiosità

Al momento non c’è conferma che il regista Navot Papushado dirigerà il sequel di Gunpowder Milkshake 2. Tuttavia, la società di produzione Canal+ ha dichiarato che il film è in fase di sviluppo, confermando la presenza di Karen Gillan e Lena Headey. È probabile il ritorno di Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino, già presenti nel primo film come un trio di sicari, impegnati a contrastare il leader criminale interpretato da Paul Giamatti.

Del resto la stessa Karen Gillan, protagonista del film, aveva a ridosso dell’uscita del primo film suggerito che il progetto ha delle peculiarità che potrebbero favorire la nascita di un franchise. L’attrice aveva infatti descritto il mondo del film come simile a quello di John Wick, in quanto i personaggi recuperano le loro armi da un luogo specifico e utilizzano codici. Tuttavia, ha al contempo sottolineato che, nonostante ciò, il film si differenzia in maniera notevole in termini di atmosfera, risultando più eccentrico, folle e stilizzato. Ha persino accennato a possibili somiglianze con un altro film Kill Bill più che con John Wick.