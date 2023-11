Chi è Alessio Di Gennaio, fidanzato della ballerina Anastasia Kuzmina di Ballando?

Ecco chi è Alessio Di Gennaro, fidanzato di Anastasia Kuzmina: età, professione e curiosità

Se avete mai scorso i video divertenti e informativi di TikTok sulla nutrizione, probabilmente avrete incontrato Alessio Di Gennaro. Il noto nutrizionista, laureato all’Università di Tor Vergata a Roma, è molto attivo sui social, condividendo consigli e trucchi per uno stile di vita sano. Tuttavia, oggi vogliamo svelare un lato più personale di Alessio, concentrando l’attenzione sulla sua vita sentimentale.

Alessio non è solo un professionista impegnato nel suo lavoro, ma è anche un uomo innamorato. La fortunata destinataria del suo affetto è Anastasia Kuzmina, una ballerina di spicco nel panorama televisivo italiano e membro del cast di “Ballando con le Stelle”. La loro storia d’amore è stata un incontro fortuito, alimentato dalla magia di TikTok.

Anastasia, come molti di noi, è rimasta affascinata dai video di Alessio, tanto da confessare di averli guardati tutti in una sola notte. Intrigata dal suo lavoro, ha deciso di prenotare una visita nutrizionale che è durata più di due ore. È durante questo incontro che Alessio ha confessato di aver spostato gli appuntamenti della mattina al pomeriggio solo per passare più tempo con lei.

Nonostante i loro impegni professionali, la scintilla tra Alessio e Anastasia è scattata fin da subito. Tuttavia, la loro relazione è maturata gradualmente nel corso del percorso nutrizionale. Oggi, possiamo dire che tra di loro c’è una relazione stabile, con la coppia che ha fatto il passo importante della convivenza. Le famiglie di entrambi si adorano, con particolare menzione per il rapporto speciale tra Alessio e la nonna di Anastasia, anche se lei è appena arrivata dall’Ucraina e non parla ancora bene l’italiano.

I fan, a un certo punto, si sono preoccupati per l’assenza di interazioni social tra la coppia. Fortunatamente, le preoccupazioni sono state fugate, e la coppia è ancora unita e innamorata. Tra due mesi, festeggeranno il primo anniversario insieme, consolidando ulteriormente il loro legame.