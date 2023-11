Ip Man, quanti film hanno fatto? In che ordine guardarli?

La serie di film d’arti marziali “Ip Man”, diretta da Wilson Yip, si basa sulla vita di Yip Man, celebre maestro di Wing Chun e mentore di Bruce Lee. La serie, oltre a essere d’azione, ha un tono semi-biografico che ripercorre la vita di questo famoso maestro che fu il primo a insegnare apertamente l’arte del Wing Chun.

La saga di Ip Man: in che ordine vedere i film

La serie è composta da diversi capitoli, tra cui “Ip Man” del 2008, seguito da due sequel: “Ip Man 2” del 2010 e “Ip Man 3” del 2015. A questi si aggiunge lo spin-off del 2018 intitolato “Master Z: Ip Man Legacy” e l’ultimo capitolo, uscito nel 2019, intitolato “Ip Man 4: The Finale”. Tutti vanno visti in base all’ordine in cui sono usciti.

Possibilità di un quinto film?

Se ci sarà un quinto film della saga Ip Man rimane un mistero. La pandemia ha influenzato molte produzioni cinematografiche e, allo stesso tempo, molte storie della vita di Yip Man sono state già raccontate. Alcuni fan si chiedono se continuare potrebbe compromettere il leggendario status del maestro.

Yip Man, noto anche come “shifu”, è ancora oggi ricordato per la sua gentilezza e generosità. Inizia a praticare arti marziali all’età di sei anni, diffondendo la sua conoscenza in tutto il mondo. La sua fama è stata amplificata grazie a Bruce Lee, suo allievo, che ha contribuito a rendere il nome di Man famoso a livello internazionale.

Di cosa parlano i film di Yip Man

Ogni film della serie affronta un tema centrale, come la sopravvivenza nel primo, la resilienza nel secondo e la vita nel terzo. Yip Man è deceduto il 2 dicembre 1972 a causa di un cancro alla gola. Poco prima della sua scomparsa, ha registrato dei documentari in cui insegnava il Wing Chun. Questi video sono diventati un’eredità preziosa, permettendo ai suoi insegnamenti di perdurare nella storia.