Samira Lui scomparsa dopo il Grande Fratello: cosa farà adesso la ex professoressa de L’Eredità?

Samira Lui, giovane concorrente del reality di Alfonso Signorini, ha attirato l’attenzione durante la sua breve permanenza al Grande Fratello. Tuttavia, il 20 ottobre è stata eliminata dal programma a causa del televoto.

Samira Lui dopo il GF

Nonostante l’eliminazione, Samira Lui non si è scoraggiata. L’esperienza al Grande Fratello le ha dato una spinta in più per il futuro. In nomination con altre concorrenti, ha perso il confronto e ha dovuto lasciare la casa, ma questo non ha fermato il suo percorso.

La svolta nel mondo del lavoro

Secondo l’anteprima fornita da DavideMaggio, Samira Lui è stata scelta per un ruolo importante in uno dei programmi televisivi più attesi. La notizia della sua nuova opportunità è trapelata di recente, suscitando grande curiosità sui risultati che porterà sia sul fronte lavorativo che sugli ascolti.

Il suo nuovo percorso lavorativo

La giovane ex concorrente del Grande Fratello è stata selezionata come valletta per il programma “La Ruota della Fortuna”, che sarà condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Questa occasione rappresenta un ritorno molto atteso dai telespettatori, conferendo a Samira Lui una nuova e intrigante avventura professionale.

E la sua vita privata?

Non dimentichiamo che la Lui è ufficialmente legata a Luigi Punzo, un modello con una professione insolita come luxury concierge, offrendo servizi su misura per hotel di lusso e clienti esigenti. La loro relazione è evidente anche sul profilo Instagram di Samira, mostrando momenti di intimità e bellezza con il fidanzato.

Spesso comunque viene ricordata per un aneddoto che la riguarda. Durante la partecipazione a Miss Italia 2017, Samira Lui è stata coinvolta in un incidente imbarazzante quando Francesco Facchinetti l’ha erroneamente presentata come concorrente proveniente dal Senegal, mentre lei è nata a Udine. Questo evento ha scatenato commenti razzisti online, ma fortunatamente, il supporto e l’apprezzamento ricevuti dalla comunità social hanno prevalso su tali reazioni negative.