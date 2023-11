3 Days to Kill come finisce? Dove è stato girato? Finale e location

3 Days to Kill è un film drammatico del 2014 che si può quasi definire come una storia che parla di sfida tra lavoro e famiglia. Non ci resta che scoprire finale e location di questa pellicola firmata Made in USA.

Regia ed attori principali di 3 Days to Kill

Diretto da McG, il film vede come protagonisti principali Kevin Costner nel ruolo di Ethan Renner e Hailee Steinfeld nel ruolo di Zoey Renner. Nel cast c’è anche Amber Heard che veste i panni di Vivi Delay.

La location del film del 2014

Le riprese si sono svolte principalmente in Serbia, tra Belgrado e le aree circostanti del Danubio. La produzione è una collaborazione tra Relativity Media, EuropaCorp e Aéroports de Paris.

Ma di cosa parla il film? Ethan Renner è un agente della CIA, una spia internazionale alla fine della sua carriera, trascurando la famiglia per il lavoro. Tuttavia, un’offerta da parte di una donna misteriosa potrebbe cambiare le cose, offrendogli la possibilità di bilanciare lavoro e famiglia.

Improvvisamente parte il cambiamento per il protagonista. Ecco infatti che decide di abbandonare la vita da spia per riallacciare i legami familiari, che ha trascurato per anni, iniziando con sua figlia adolescente e la moglie.

Prima di dedicarsi completamente alla famiglia, deve portare a termine una missione cruciale: catturare il terrorista più pericoloso al mondo, cercato da tutti, mentre protegge la sua famiglia.

Il Cast completo del film del 2014 con Ethan Renner

Il film presenta un cast composto da Kevin Costner come Ethan Renner, Hailee Steinfeld come Zoey Renner, Amber Heard come Vivi Delay, e altri attori come Connie Nielsen, Richard Sammel, e Eriq Ebouaney, ciascuno interpretando ruoli cruciali nella trama.

La distribuzione del film è partita ovviamente negli Stati Uniti il 21 febbraio 2014. Solo in un secondo momento approda nelle sale italiane a partire dal 5 giugno dello stesso anno.