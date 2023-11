Security, come finisce il film con Antonio Banderas? Dove è stato girato?

Prima di ottenere una nomination all’Oscar con “Dolor y Gloria”, Antonio Banderas ha partecipato a “Security”, un action thriller diretto da Alain DesRochers. Il film, del 2017, lo vede interpretare Eduardo “Eddie” Deacon, un ex militare divenuto guardia del corpo, pronto a difendere una giovane dalle minacce criminali. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme qualcosa in più su finale e location della pellicola.

Security, dove hanno girato il film

Prima di entrare troppo nel dettaglio del film, dobbiamo precisare che la location di Security è la Bulgaria. Per un budget di 15 milioni di dollari, dal 2015 al 2016 lo stato Bulgaro ha ospitato il set del film.

La trama del film del 2017 e come finisce

Eduardo “Eddie” Deacon, veterano delle forze speciali, lotta per trovare un lavoro decente dopo aver lasciato i Marines. Accetta un impiego come guardia di sicurezza in un centro commerciale situato in una zona pericolosa, dove ben presto si trova coinvolto in un brutto affare.

Eddie si adatta rapidamente al suo nuovo ruolo nel centro commerciale, istruito da Vance, il capo della squadra di sicurezza del centro. Nella stessa notte, un convoglio statunitense viene attaccato da mercenari guidati da un dirottatore sociopatico armati fino ai denti. Durante l’imboscata, la giovane Jamie riesce a fuggire e trova rifugio nel centro commerciale. La bambina, testimone chiave in un processo delicato, chiede rifugio, attirando l’attenzione di pericolosi criminali, costringendo Eddie a proteggerla.

Cast e curiosità

Accanto a Banderas nel ruolo di Eddie, Katherine de la Rocha debutta come Jamie, la giovane da proteggere. Ben Kingsley interpreta il criminale spietato Charlie, mentre Liam McIntyre, Cung Le, Jiro Wang e Chad Lindberg completano il cast, portando vividezza e intensità ai loro ruoli.

“Security” è attualmente disponibile su Netflix, offrendo un accesso comodo e immediato per gli abbonati. Inoltre, il film viene spesso trasmesso in tv.